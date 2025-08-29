Supporthandläggare till Saab!
2025-08-29
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I rollen som supporthandläggare blir du kundens förlängda arm och kommer vara ansvarig för att hantera en rad kundrelaterade frågor, inklusive kundreturer, reservdelsförsäljning, garantiärenden och allmänna kundförfrågningar. Du kommer ha det övergripandet ansvaret för att dina kundärenden blir hanterade, genom att registrera och effektivt hantera kundärenden och säkerställa att de hanteras i enlighet med våra överenskomna standarder och förväntningar gentemot kunderna. Detta inkluderar att regelbundet återkoppla ärendestatus och upprätthålla en öppen dialog med kunderna för att säkerställa deras tillfredsställelse.
Din roll kommer också att omfatta offerthantering, fakturering och intern uppföljning och återkoppling avseende kundärenden för att säkerställa smidiga processer och hög kundnöjdhet. Som en del av vårt team förväntas du aktivt delta i ett ständigt förbättringsarbete av våra processer och IT-system för att säkerställa effektivitet och kvalitet i vår supporthandläggning.

Profil
Vi tror att du som trivs i den här rollen uppskattar mycket kontakt med andra människor, kommunicerar tydligt och gärna tar ansvar för att styra ditt eget arbete. Du är ödmjuk och hjälpsam, vågar be om hjälp när det behövs och har en pedagogisk förmåga som gör det lätt för kunder att förstå dig. Med ditt strukturerade arbetssätt kan du prioritera och hantera arbetsuppgifter även under arbetstoppar.
Vidare är du analytisk och initiativtagande, vilket gör att du proaktivt söker lösningar och förbättringar i ditt arbete. Du trivs med att arbeta i team och bidrar positivt till gruppens dynamik med din samarbetsvilja och engagemang. Samtidigt har du ett affärsmässigt tänk som hjälper dig att fatta beslut som gynnar både företaget och våra kunder.
För att du ska kunna ta dig an rollen på ett bra sätt ser vi att du har:
* Tidigare erfarenhet av kundkontakt
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
* Kunskaper i Office-paketet
Det är även meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta i IFS alternativt något annat MPS-system
* Erfarenhet av arbete inom tillverkande industri
* Relevant utbildning på minst gymnasienivå, gärna inom teknik eller ekonomi
Vi tror att starka team skapas genom att ta tillvara varandras olikheter. Därför kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper och förmågor, för att kunna komplettera gruppen på bästa möjliga sätt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
