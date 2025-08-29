Supply Quality Manager
Din nya roll
Hos vår kund får du chansen att arbeta i en internationell miljö där innovation, säkerhet och utveckling står i fokus. Vi söker nu Supply Quality Managers på flera erfarenhetsnivåer - från dig som relativt nyexaminerad från din tekniska utbildning till dig med gedigen expertis inom leverantörskvalitet.
Det här är en möjlighet för dig som vill vara med och säkerställa högsta kvalitet i komponenter och system som används i några av världens mest avancerade produkter.
Som Supply Quality Manager blir du en central del i företagets arbete med att utveckla och kvalitetssäkra leverantörskedjan. Du kommer att tillhöra en av fyra varugrupper: Mekanik, Elektronik, System eller IMK (icke-metalliska komponenter).
I rollen kommer du bland annat att:
Kvalitetssäkra inköp genom offertförfrågningar, avtal och inköpsorder
Genomföra processrevisioner och produktkontroller hos leverantörer
Hantera felärenden, reklamationer och riskanalyser
Driva korrigerande åtgärder och förbättringsprogram tillsammans med leverantörer
Följa upp och utveckla leverantörers kvalitetsprestanda
Du kommer ha tätt samarbete med både leverantörer och interna kvalitetsfunktioner. Resor förekommer regelbundet, främst inom Sverige men även i Europa.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå.
Erfarenhet och kunskap inom kvalitetsarbete.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Meriterande: Erfarenhet av leverantörsutveckling eller kvalitetsverktyg som 8D, DMAIC, 6, RCA, MSA, FMEA är det meriterande.
Vem är du?
Som person är du strukturerad och analytisk, men också kommunikativ och samarbetsinriktad. Du tar egna initiativ, gillar att utveckla processer och trivs i en roll där du får kombinera teknik, kvalitet och nära leverantörsrelationer.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Lön: Enligt överenskommelse. Start: Enligt överenskommelse Slut: 6-12 månader, med möjlighet till förlängning eller överrekrytering. Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera Övrig information: För att arbeta hos vår kund krävs det att du är svensk medborgare samt att du blir godkänd i en säkerhetsintervju. Vår kund kan i enstaka fall godkänna dubbla medborgarskap. I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är ett av de starkaste varumärkena inom svensk industri och har kunder i över 100 länder. Här kommer du vara en del i att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Ersättning
