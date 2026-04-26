Supply Chain Planner - Konsultuppdrag
Supply Chain Planner - operativ planering & optimering
Vi söker en Supply Chain Planner till ett uppdrag hos en internationell verksamhet inom energi- och logistikflöden. Rollen är placerad i en central planeringsfunktion där du arbetar med att optimera varuflöden, lager och leveranser i en komplex och snabbrörlig miljö.
Det här är en operativ roll för dig som kan hantera många parallella flöden och fatta beslut när förutsättningarna ändras.
Ansvar och arbetsuppgifter
Planera och optimera varuflöden kopplade till leveranser mellan depåer
Koordinera fartygsleveranser och säkerställa effektiva transportflöden
Styra och optimera lagernivåer utifrån affärsmål
Hantera och optimera produktblandningar enligt kvalitets- och hållbarhetskrav
Planera köp och sälj mellan olika interna och externa parter
Arbeta kontinuerligt i digitala planeringssystem
Samarbeta nära andra funktioner inom supply chain, trading och logistikPubliceringsdatum2026-04-26Kravprofil för detta jobb
Akademisk examen inom Supply Chain, industriell ekonomi eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta med planering i komplexa flöden
Mycket goda kunskaper i MS Office
Flytande svenska och engelska
Van att hantera flera informationsflöden samtidigt
Meriterande
Cirka 3+ års erfarenhet inom supply chain / flödesplanering
Erfarenhet av arbete i ERP-system
Erfarenhet från internationell miljöDina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann
Självgående och initiativtagande
Stark kommunikativ förmåga
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya processer
Beslutsför i en föränderlig miljö
Uppdragsinformation
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Distans: cirka 20%
Start: 1 juni 2026
Slut: 31 december 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-23
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Eqwiry AB
111 20 STOCKHOLM
