Subway Söker Sandwich Artists
Eklanda Sub AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2025-10-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eklanda Sub AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Restaurangbiträde till Subway Lindholmen
Du måste kunna arbeta dagtid samt kvällar och helger!Publiceringsdatum2025-10-25Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att ta emot beställningar över disk, göra färdigt beställningar och sköta kassan. Även städning av bord och restaurang ingår.Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som älskar service, Du har en god kommunikationsförmåga, serviceinriktad, vill arbeta i team, tycker om att arbeta med människor och vill ta eget ansvar och är positiv. Subway har höga hygienkrav och det är viktigt att det är rent och snyggt i butiken och att våra produkter håller hög kvalité. Du ska kunna samarbete med andra i laget men också arbeta självständigt och ta initiativ när det behövs. Vi söker dig som vill jobba med att ge våra gäster en bra upplevelse av deras besök hos oss.
Anställningen börjar med en internutbildning i både kassasystem och matlagning enligt Subways riktlinjer.
En fräsch framtid
Idag är SUBWAY världens största smörgåskedja med fler än 42500 restauranger världen över. Vi har blivit det ledande valet för människor som söker snabba måltider som hela familjen kan njuta av. Från början hade Fred en tydlig vision för framtiden av SUBWAY. Allteftersom vi fortsätter att växa, styrs vi av hans passion att glädja kunderna genom att servera härliga subs som bereds framför dem.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: peter.jonasson@subwayeatfresh.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eklanda Sub AB
(org.nr 556798-8414)
Lindholmsallén 34 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Subway Lindholmen Jobbnummer
9574459