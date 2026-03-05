Styrkeledare
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att göra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). I arbetet ingår att kunna hålla utbildning både för vår egen organisation, för kommunanställda och andra. Du har också ett ansvar för rådgivning och information till allmänheten. I det utryckande arbetet är uppgiften att leda vid en räddningsinsats på olycksplatsen och att kunna arbeta med ledningsuppgifter i det gemensamma räddningsledningssystemet, Räddningssamverkan Nord. Som styrkeledare följer du normalt utryckningsstyrkans schema men får under perioder tjänstgöra som insatsledare Under tjänstgöringen med utryckningsstyrkan kan även ingå vissa arbetsuppgifter som brandman, du ska vara godkänd som rökdykare. Som styrkeledare har du arbetsledande uppgifter för ditt skift bestående av brandmän. Du kommer att samverka med andra räddningstjänster i och från Norge och Finland och har ett utvecklat samarbete med de andra kommunala räddningstjänsterna i Räddningssamverkan Nord både vad gäller förebyggande arbete och vid räddningsinsatser.
Du har en långtgående delegation och ansvarar självständigt för egna ärenden/arbetsuppgifter, men arbetet förutsätter också ett nära samarbete med kollegor och andra myndigheter runt omkring dig. Räddningstjänsten i Kiruna kommun är under utveckling och du kommer därför ha en naturlig del i arbetet med att förbättra och utveckla processerna, rutinerna och arbetssätten i verksamheten. I rollen som styrkeledare har du också dagliga kontakter med Kirunas kommuninvånare, företag, andra myndigheter och liknande.Kvalifikationer
Vi söker en positiv, strukturerad och självgående person som har förmåga att samarbeta och uppskattar att arbeta i grupp. Vi lägger stor vikt vid ledaregenskaper och att du är rätt person för det team du ska tillhöra. Egenskaper vi sätter värde på är att du är lyhörd och har förmåga att skapa gott förtroende och samarbetsklimat. Kiruna kommuns värdegrund: respekt, ansvar och samverkan i Kiruna kommun är för dig en naturlig del i ditt ledarskap.
Din utbildning är lägst:
Utbildning som brandman hos MSB/räddningsverket eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Grundläggande högskolebehörighet
• Körkort BC ett krav
Du bör ha några års erfarenhet från arbete inom räddningstjänsten. Tidigare arbete med tillsyner enligt LSO/LBE, utbildning till räddningsledare hos MSB/Räddningsverket samt erfarenhet av arbetsledning är meriterande. Vi ser att Du har god insikt i lagen om skydd mot olyckor och andra lagar och regler som styr och påverkar räddningstjänstens arbete. Vi förutsätter att du har god datavana i de vanliga förekommande dataprogrammen och har lätt att uttrycka dig i tal och skift.
Då räddningstjänsten är inne i ett intensivt förändringsarbete och det ligger stora utmaningar i arbetet med Kirunas stadsomvandling lägger vi stor vikt vid att du är flexibel och förändringsbenägen. Vi ser det också som positivt om du har vana från att arbeta i en politiskt styrd organisation. Kunskap i de officiella minoritetsspråken i Kiruna kommun, samiska, meänkieli och finska är meriterande.
Innan anställningen påbörjas kommer lämplighetstest genomföras och du ska ha en godkänd läkarundersökning med arbets-EKG, du ska vara godkänd som rökdykare enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tjänsten är säkerhetsklassad
Varmt välkommen med din ansökan, meritförteckning och övriga handlingar samt kopia på en giltig körkortsbehörighet för klass C.
