Stylist & Photographer
Varner Retail AB / Foto- och filmjobb / Vänersborg Visa alla foto- och filmjobb i Vänersborg
2025-11-10
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varner Retail AB i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
, Ale
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill jobba med styling & fotografi i en kreativ miljö och bli en del av vårt kompetenta team som dagligen arbetar med studiofotografering och produktion till Varners webshopar!
Det är helt avgörande att du delar teamets starka passion för mode och fotografi då dina ansvarsområden inkluderar både styling och förberedande arbete inför produktion samt fotografi i studiomiljö på modell och produkt.
Du förväntas hålla dig uppdaterad på rådande och kommande trender. Skaffa dig djup kännedom om de varumärken vi marknadsför och deras identitet, samt inkorporera detta i vår presentation av varumärket online. Ditt jobb är att skapa inspirerande looks och styling som är kommersiellt gångbara och går i linje med våra brands DNA och kund.
I fotostudion arbetar du nära teamet med övriga fotografer och stylister samt rapporterar till Studio Manager.
För att lyckas i denna roll krävs det att du är kommunikativ och duktig på att arbeta med andra. Du planerar dina uppgifter och levererar mot mål, men har även förmågan att anpassa dig efter förändringar i arbetsprocessen.
Vi tror att du är:
- Noggrann och strukturerad.
- Kreativ och motiverad att lära dig nya saker.
- Positiv, energisk och van att arbeta tätt i team.
- Har flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
- Har erfarenhet av arbete i Excel, PLM-system och Adobe Photoshop.
- Har erfarenhet av studiofotografering eller stylistuppdrag.
Meriterande:
- Utbildning inom digital bildhantering och fotografi.
- Kunskap inom hårstyling och make-up.
Vi kan erbjuda dig:
- En positiv och omväxlande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
- Kompetenta och engagerade kollegor.
- Moderna och inspirerande fotostudios och kontorsmiljöer.
- Generös personalrabatt i alla Varners brands
Hos Varner blir du del av en helt unik, inkluderende och positiv kultur. Du får fantastiska kollegor och en social och inspirerande arbetsplats där vi får energi av att lyckas tillsammans som team. Vi glädjer oss att höra från dig!
Skicka din ansökan snarast möjligt då intervjuer sker löpande, dock senast 1 december. Har du en portfolio eller motsvarande så får du gärna bifoga detta i din ansökan. Arbetsprov och personlighetstest kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Intervjuer genomförs under vecka 49-51.
Tjänsten är en visstidsanställning med möjlighet till fast anställning efter visstidsanställningens slut.
Anställningsperiod: 1 februari 2026 - 31 januari 2027, eller enligt överenskommelse.
Frågor om anställningen hänvisas till Studio Manager Therese.Myhrman@Varner.com
Varner är en av Skandinaviens största modekoncerner och består av flera högprofilerade kedjor; Cubus, Dressmann, Bik Bok, Carlings, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar idag 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island.
Varje dag sätter 9 000 engagerade medarbetare kunderna i centrum för att ge dem den bästa shoppingupplevelsen. Sedan den första butiken öppnades i Oslo för snart 60 år sedan har vi haft en fantastisk utveckling och tillväxt.
Nyckeln till vår framgång ligger i vår kultur och våra värderingar. Vi älskar att skapa resultat. Hos oss är det högt i tak och vi har kul tillsammans. Samtidigt tar vi ansvar för varandra, för miljön, för klimatet och samhället omkring oss.
Varner Service Office ligger i fräscha och moderna lokaler i Solna, Stockholm. Vårt huvudkontor ligger i Norge och vi har även ett kontor i Finland. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varner Retail AB
(org.nr 556116-7213), https://varner.com/ Arbetsplats
Varner Jobbnummer
9598045