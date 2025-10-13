Studiomusiker sökes

Be Free Music AB / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Göteborg
2025-10-13


Studiomusiker sökes till Be Free Music
Be Free Music söker nu en duktig musiker för studioinspelningar! Hos oss får du möjlighet att arbeta kreativt i en liten men flexibel studio. Oavsett instrument, tveka inte att skicka in din ansökan till oss.

Publiceringsdatum
2025-10-13

Dina arbetsuppgifter
Spela in versioner av covers eller nyskrivna låtar i studio
Samarbeta med låtskrivare/producent för att förmedla låtens känsla och stil
Anpassa din spel-stil till olika genrer och artisttyper
Snabbt kunna ta till dig nytt material och leverera kvalitet på inspelningarna

Kvalifikationer
Förmåga att tolka och gestalta musik i olika stilar
Professionell, lyhörd och punktlig med hög arbetsmoral

Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta med nya låtar och spännande projekt inom svensk och internationell musik
Kreativ arbetsmiljö och samarbete med musikproffs
Tider och omfattning efter överenskommelse

Skicka in din ansökan och eventuella ljudexempel till Be Free Music nu.
_____________

Studio Musician Wanted at Be Free Music
Be Free Music is now looking for a talented musician for studio recordings! With us, you'll have the opportunity to work creatively in a small but flexible studio environment. No matter your instrument, don't hesitate to send us your application.
Responsibilities:
Record versions of cover songs or newly written tracks in the studio

Collaborate with songwriters/producers to capture the song's emotion and style

Adapt your playing style to different genres and artist types

Quickly learn new material and deliver high-quality recordings

Qualifications:
Ability to interpret and perform music in various styles

Professional, attentive, and punctual with a strong work ethic

We offer:
Opportunities to work on new songs and exciting projects within Swedish and international music

A creative work environment and collaboration with music professionals

Working hours and scope according to agreement

Submit your application and any audio samples to Be Free Music today.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
E-post: chris@legendarica.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Studiomusiker finnes".

Arbetsgivare
Be Free Music AB (org.nr 559326-3931)
Götabergsgatan 24 (visa karta)
411 34  GÖTEBORG

Jobbnummer
9554225

