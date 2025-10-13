Studiomusiker sökes
Be Free Music AB / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Göteborg Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Göteborg
2025-10-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Be Free Music AB i Göteborg
Studiomusiker sökes till Be Free Music
Be Free Music söker nu en duktig musiker för studioinspelningar! Hos oss får du möjlighet att arbeta kreativt i en liten men flexibel studio. Oavsett instrument, tveka inte att skicka in din ansökan till oss. Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Spela in versioner av covers eller nyskrivna låtar i studio
Samarbeta med låtskrivare/producent för att förmedla låtens känsla och stil
Anpassa din spel-stil till olika genrer och artisttyper
Snabbt kunna ta till dig nytt material och leverera kvalitet på inspelningarnaKvalifikationer
Förmåga att tolka och gestalta musik i olika stilar
Professionell, lyhörd och punktlig med hög arbetsmoral
Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta med nya låtar och spännande projekt inom svensk och internationell musik
Kreativ arbetsmiljö och samarbete med musikproffs
Tider och omfattning efter överenskommelse
Skicka in din ansökan och eventuella ljudexempel till Be Free Music nu.
_____________
Studio Musician Wanted at Be Free Music
Be Free Music is now looking for a talented musician for studio recordings! With us, you'll have the opportunity to work creatively in a small but flexible studio environment. No matter your instrument, don't hesitate to send us your application.
Responsibilities:
Record versions of cover songs or newly written tracks in the studio
Collaborate with songwriters/producers to capture the song's emotion and style
Adapt your playing style to different genres and artist types
Quickly learn new material and deliver high-quality recordings
Qualifications:
Ability to interpret and perform music in various styles
Professional, attentive, and punctual with a strong work ethic
We offer:
Opportunities to work on new songs and exciting projects within Swedish and international music
A creative work environment and collaboration with music professionals
Working hours and scope according to agreement
Submit your application and any audio samples to Be Free Music today. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
E-post: chris@legendarica.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Studiomusiker finnes". Arbetsgivare Be Free Music AB
(org.nr 559326-3931)
Götabergsgatan 24 (visa karta
)
411 34 GÖTEBORG Jobbnummer
9554225