Studievägledare
Institutionen för data- och systemvetenskap. Med över 200 anställda och 4 500 studenter är Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) en stark och dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik, humaniora, samhällsvetenskap och beteendevetenskap, med stor relevans för hur vi ska leva i dag och i framtiden. Vår forskning handlar om hur IT ska utformas för att vara till nytta för människor, organisationer och hela samhällen.
Vi söker en studievägledare som vill vägleda studenter, både befintliga och presumtiva, att nå sina mål. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter.
Välkommen att söka anställning som studievägledare på kandidatnivå hos oss!

Dina arbetsuppgifter
Du kommer vara en del av en grupp om fyra studievägledare som arbetar med vägledning inom våra kandidatutbildningar och fristående kurser. Tillsammans med kollegorna vägleder och informerar du både befintliga och presumtiva studenter. Du kommer i kontakt med studenter via telefon, drop-in på Campus Kista, digital drop-in via videosamtal (Zoom) under fasta öppettider varje vecka samt vid bokade individuella samtal, men huvudsakligen via mejl som är vår främsta kontaktväg. Frågorna som ställs kan exempelvis beröra ansökan och behörighet, information om våra utbildningar, komplettering av kurser som inte blivit klara, upprättande av individuella studieplaner, förberedelser inför examensarbete och praktik, tillgodoräknanden och studieuppehåll. Tillsammans med kollegorna ansvarar du för delar av välkomstdagen vid terminsstart på hösten och representerar institutionen vid Öppet hus och SACO-mässan. Du kommer också i kontakt med studenter i behov av pedagogiska anpassningar och studenter som arbetar som antecknare.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
att informera och vägleda studenter kring utbildningsfrågor, och stötta dem att nå sina mål
att kommunicera kring institutionens utbildningar
ärendehandläggning och utbildningsadministration
information till studenter i behov av pedagogiska anpassningar, och kontakt med antecknare
I rollen ingår att arbeta i de studieadministrativa system som används vid Stockholms universitet och vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Tillsammans med övrig administrativ personal inom studieadministrationen jobbar du även för att vidareutveckla de utbildningsadministrativa rutinerna inom institutionen. Andra administrativa uppgifter inom enheten kan förekomma.

Kvalifikationer
Akademisk examen som studie- och yrkesvägledare alternativt annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika administrativa system.
Meriterande
Tidigare arbetslivserfarenhet av studie- och yrkesvägledning eller liknande arbete vid universitet eller högskola.
Kunskaper i samtalsmetodik.
Erfarenhet av de studieadministrativa systemen Ladok och NyA.Dina personliga egenskaper
Eftersom arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med människor, både studenter och kollegor, är det viktigt att du är en serviceinriktad och kommunikativ person. Du ska ha lätt för att förmedla information i både tal och skrift. Du känner dig trygg med såväl det enskilda vägledningssamtalet som att tala inför en grupp.
Arbetet innebär många olika arbetsuppgifter och en varierande arbetsbelastning under läsåret, det är därför viktigt att du har god prioriteringsförmåga, kan arbeta strukturerat och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 2026-10-01, eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av studierektor Stefan Möller, sm@dsv.su.se
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Stockholms Universitet
164 25 KISTA
Kista
