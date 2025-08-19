Studierektor till Enhet för utbildning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett
2025-08-19
Vill du vara med och forma framtidens vård genom strategisk kompetensutveckling?
Vi söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad studierektor med uppdrag att driva kompetensutvecklingen för specialistsjuksköterskor och specialist undersköterskor vid Helsingborgs lasarett.
Det här är en roll för dig som vill göra verklig skillnad både för individen och för vårdens kvalitet. Du får en nyckelroll i att samordna utbildningsinsatser, utveckla specialist rollen för sjuksköterskor och undersköterskor. I ditt arbete kommer det att ingå uppdrag inom sjukhusets KTC (Kliniska tränings centrum) Gorthon och Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell (KTM), där du skall ha kunskap i hur man arbetar med materialet på vårdenheterna.
Som studierektor är du anställd på Enhet för utbildning som är en del av Enheten för forskning och utbildning. Vi är ett litet team som brinner för utbildningsfrågor och i din roll som studierektor förväntas du vara del i det gemensamma arbetet med kompetensutveckling både för individen och för vårdens kvalitet. Som studierektor har du din arbetsplats på Helsingborgs lasarett men har ett nära samarbete i utbildningsfrågor med Ängelholms sjukhus.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som studierektor ingår att:
• Ansvara för utbildnings anställningar och utbildningslöner för specialistsjuksköterskor och undersköterskor i nära dialog med verksamheterna och vara ett stöd i evidensbaserad kunskap som används i verksamheterna.
• Representera sjukhusen i befintliga studierektorsnätverk.
• Samarbeta med högskolor och universitet.
• Bidra till att kvalitetssäkra utbildnings aktörer och program så att utbildningssatsningar överensstämmer med framtida behov.
• Utveckla och stärka specialist rollen för sjuksköterskor och undersköterskor utefter verksamhetens behov.
• Vara ett stöd till KTC Gorthon i att arbeta evidensbaserat med utbildningar.
Kompetens- och tjänstemodellen (KTM) är ett utvecklingsprogram som säkerställer att vi använder vår kompetens strategiskt och hållbart. Du blir en viktig del av projektgruppen för KTM och bidrar med expertkunskap vid implementeringen på vårdenheterna i Helsingborg. Tillsammans skapar vi samsyn kring hur kompetens värderas och används, vilket är en förutsättning för att behålla och utveckla våra medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialistsjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du även en masterexamen. För tjänsten krävs språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Erfarenhet som klinisk lärare eller motsvarande, projektledning eller utbildningssamordning är meriterande.
Du har god förståelse för olika professioners kompetens och brinner för evidens och kompetensutveckling. Du är insatt i vikten av gott samarbete mellan utbildningsanordnare, vårdenheter och arbetsgivare. Du är strukturerad, har god samarbetsförmåga och drivs av att skapa hållbara lösningar. I rollen som studierektor krävs det att du arbetar och driver självständigt arbetet framåt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
