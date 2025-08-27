Studiehandledare i ukrainska HT-25
2025-08-27
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård! Inom Bildningsförvaltningen arbetar du varje dag med att skapa förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas. Tack vare bra verksamhet i Hammarös förskolor och skolor ligger vi i topp bland Sveriges bästa skolkommuner. Hos oss står alltid barnen och eleverna i centrum genom att vi ser till deras behov. Vi förbereder barnen för framtiden. Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Som studiehandledare handleder du elever som behöver stöd i olika ämnen så att de kan följa den reguljära undervisningen och få möjlighet att uppnå målen. Som studiehandledare arbetar du tillsammans med elevernas ämneslärare och stöttar eleverna på modersmålet.
Ditt arbete är mycket självständigt, men du tillhör ett arbetslag inom kommunens Språkenhet. Arbetslaget genomför gemensam kompetensutveckling och träffas en gång varje månad.
Timanställning med start omgående.
Varaktighet: Höstterminen 2025, med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig med ukrainska som modersmål.
Du har goda kunskaper i svenska språket. Du kan obehindrat kommunicera i tal och skrift på svenska och modersmålet och är intresserad av att sätta dig in i läroplanen för grundskolan.
Du trivs med att arbeta i arbetslag, du är flexibel och vill prova nya sätt. Att utvecklas tillsammans med kolleger, enskilda elever och elevgrupper ger dig energi.
Som person drivs du av att identifiera elevens behov och möta dem på deras nivå. Du har förmåga att skapa bra relationer och lätt för att samarbeta med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och intervjuer kan komma att hållas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan!
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274033". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö kommun
(org.nr 212000-1793) Arbetsplats
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Gruppchef språkenheten
Malin Hedberg malin.hedberg@hammaro.se 054-515066 Jobbnummer
9477530