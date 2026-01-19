Studiehandledare i mandarin
Vi söker studiehandledare i mandarin, 25 %. Tjänsten är en visstidsanställning med semesteranställning under läsåret 2025/2026, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast.
Utbildningsförvaltningen har cirka 1 200 medarbetare och ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning samt SFI. Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som studiehandledare är du anställd centralt i kommunen inom enheten Integration Skola, som ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning/språkstöd på modersmålet från grundskolans årskurs 1 till gymnasiet. I dagsläget arbetar cirka 40 lärare och studiehandledare inom enheten, som tillsammans täcker drygt 20 olika språk.
Studiehandledning och språkstöd ges på kommunens olika grundskolor och kan organiseras på olika sätt, exempelvis före, under eller efter lektion. Uppdraget kräver nära samarbete med rektorer och personal på skolorna. Studiehandledning och språkstöd ges oftast dagtid under ordinarie lektionstid.
Du deltar i enhetens gemensamma utvecklingsarbete och har en basskola där du, i den mån det är möjligt, ingår i skolans gemensamma utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Som studiehandledare och språkstödjare ska du ha minst en gymnasial utbildning. Du ska ha god insikt i det svenska skolsystemet samt goda ämneskunskaper. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både det modersmål du ger språkstöd i och på svenska. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar samt van vid att arbeta med digitala verktyg.
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt i din yrkesroll. Du har god förmåga att skapa relationer och kommunicerar väl med elever, vårdnadshavare och övrig personal. Du kan inspirera och engagera elever samt möta dem utifrån deras individuella förutsättningar och kunskapsnivå.Vi erbjuder en verksamhet där språkutvecklande undervisning är en självklar del av uppdraget och där kollegialt lärande är centralt. Uppdraget kräver god struktur, initiativförmåga samt förmåga till analys och reflektion för att kontinuerligt utveckla undervisningen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Ange löneanspråk i ansökan. Bifoga lärarexamen samt lärarlegitimation. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För mer information
Salim Saab, enhetschef, salim.saab@karlshamn.se
Sveriges Lärare, 0454-811 86, karlshamn@sverigeslarare.se
Sista ansökningsdag:
2026-02-02 Ersättning
fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Enhetschef
Salim Saab salim.saab@karlshamn.se 0454-574269 Jobbnummer
9691309