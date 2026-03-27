Studie- och yrkesvägledare
2026-03-27
Det här blir du en del av
Rytmus Stockholm startades 1993 och erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom estetprogram med inriktningarna Musik och Media. Skolan har cirka 600 elever och 80 medarbetare och ligger i Sickla i Nacka. Vi söker nu en Studie- och yrkesvägledare.
Studie- och yrkesvägledare till Rytmus i Stockholm
Det här erbjuder vi dig
Utbildning inom Rytmus kännetecknas av ett nära samarbete med branschen, många av oss som arbetar på Rytmus är själva aktiva inom musik och media. På Rytmus erbjuder vi en arbetsplats där trivseln är hög, både bland elever och medarbetare.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern fortbildning. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Vi erbjuder nu en tjänst på 50% med möjlighet till ökad tjänstegrad i samarbete med annan verksamhet i huset.
Det här söker vi
Vi söker en engagerad och lyhörd studie- och yrkesvägledare som vill göra skillnad för våra elevers framtid. Hos oss får du en central roll i att stödja och vägleda elever i deras studie- och yrkesval under gymnasietiden.
I rollen som studie- och yrkesvägledare hos oss kommer du att:
Kontinuerligt informera och vägleda elever kring utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, både på individ- och gruppnivå
Genomföra motiverande samtal samt vägledande samtal kring individuella val och andra frågor som rör elevernas studier
Fungera som bollplank och stöd till mentorer och lärare i frågor som rör elevers studier och uppföljning av individuella studieplaner
Vara en aktiv del av skolans elevhälsoteam
Delta vid föräldramöten, öppet hus och andra informationsinsatser
Vi söker dig som:
Är utbildad studie- och yrkesvägledare
Har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Är strukturerad, kommunikativ och har ett professionellt förhållningssätt
Har god kännedom om gymnasieskolan samt utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker i augusti 2026.
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträde: Augusti 2026Placeringsort: Nacka, StockholmAnställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning på 6 månaderSista dag att ansöka är 10 April
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vi kallar till intervjuer löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Malin Hussmo på malin.hussmo@rytmus.se
eller 08-555 862 99
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
