Studie- och yrkesvägledare
2026-01-19
Som studievägledare på Vuxenutbildning Ystad arbetar du med vägledningskontakter med blivande och befintliga elever på våra utbildningar i egen regi.
Som studievägledare på Vuxenutbildning Ystad arbetar du med vägledningskontakter med blivande och befintliga elever på våra utbildningar i egen regi.
I dina arbetsuppgifter ingår studievägledning, information till individer och grupper samt individuell studieplanering och upprättande av individuella studieplaner. Vidare ingår uppgifter såsom arbete med utbildningsinformation, uppföljning av individuella studieplaner, behörighetsbedömning och upprättande av prioriteringslistor och annat arbete i samband med antagning.
Arbetet innebär även samverkan med olika myndigheter, kommuner och andra utbildningsanordnare.
Dessutom ingår du i ett Resursteam som består av en kurator, en specialpedagog och SYV. Som del av Resursteamet är du med på regelbundna elevkonferenser och är delaktig vid elevuppföljningar samt arbetar enligt Resursteamtes rutiner.Kvalifikationer
Du är utbildad studie- och yrkesvägledare. Du är van vid att arbeta med digitala verktyg och olika verksamhetssystem samt lätt för att sätta dig in i nya digitala system och resurser. Vi använder Edlevo för nuvarande.
Du har hög social kompetens och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du har ett stort engagemang för ditt arbetsområde och är driven, självgående och har ett öga för vad som behöver göras. Det är viktigt att du kan kommunicera tydligt och anpassat i olika situationer.
Du är självgående, strukturerad, har en god prioriteringsförmåga och ambition att genomföra arbetet med kvalitet. Du är även relationskapande och lyhörd med ett positivt förhållningssätt som visar sig i mötet med människor.
Du gillar att jobba i team och är inte rädd för att vid behov ta tag i de gemensamma arbetsuppgifter som arbetsgruppen ansvarar för. När du kommit in i arbetet förväntar vi oss att du är drivande och identifierar utvecklingsområden och tar initiativ till insatser för förändringar och förbättringar samt vågar utmana till utveckling utifrån uppkomna behov och krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
