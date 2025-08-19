Studie- och yrkesvägledare
2025-08-19
Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor - hela barnet hela vägen!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Tornlyckeskolan är en F-9 skola som ligger i de östra delarna av Höganäs centralort med närhet till både skog, ängar och hav. Skolans verksamhet täcker förskoleklass till och med årskurs 9 med cirka 460 elever. På skolan har vi ett aktivt specteam och elevhälsa som hela tiden arbetar för att alla elever ska lyckas så långt som möjligt.
Vi söker dig som vill göra skillnad för våra elevers framtid!
Vill du tillhöra ett fantastiskt gäng på Tornlyckeskolan? Här finns engagemang, fina relationer, bra samarbeten och mycket mer som gör skolan till en fantastisk plats för våra elever.
I din roll som studie- och yrkesvägledare stödjer och vägleder du elever i frågor som rör utbildning, arbetsliv och framtidsplaner i syfte att stärka deras valkompetens.
Du genomför olika former av utbildnings- och informationsinsatser kopplade till arbetsmarknad, utbildningsvägar, ansökningsprocesser och antagningskrav, både enskilt och i grupp. Du stödjer eleverna i antagningsprocessens olika delar.
En viktig aspekt är samverkan med ansvarig rektor och lärare för att tillsammans kunna stärka elevernas valkompetens. För att kunna utgöra ett bra stöd för enskilda elever ingår du även i skolans elevhälsoteam.
Du deltar i ett nätverk tillsammans med kommunens övriga studie- och yrkesvägledare för att genom kollegialt utbyte och lärande säkerställa att kommunens elever erbjuds en likvärdig studie- och yrkesvägledning och en vägledning av hög kvalitet.
I tjänsten ingår även att tillsammans med förvaltningens praosamordnare ansvara för praon.
Du deltar i Familjen Helsingborgs professionsnätverk för studie- och yrkesvägledare. Tjänsten kan på sikt komma att fördelas på ytterligare en av kommunens grundskolor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare.
Du är lyhörd och flexibel med en förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Det är viktigt att du har förmågan att möta och motivera elever med olika behov och bakgrund. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att genomföra motiverande samtal.
Du är en trygg och lösningsorienterad lagspelare. Du har goda kunskaper om det svenska utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom grundskola.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
