Studerande marknadsassistent sökes!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du kickstarta din karriär inom marknadsföring? Hos vår kund får du chansen att arbeta med ett starkt varumärke inom arkitektonisk LED-belysning och bidra till innovativa projekt. Vi jobbar med löpande urval, ansök redan idag.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en ledande internationell specialist på effektiv arkitektonisk belysning med LED-teknik. De är ett väletablerat bolag som har över 90 års erfarenhet i branschen. De sitter i fina lokaler i Hammarby Sjöstad och du kommer arbeta tillsammans med härliga kollegor.
Som marknadsassistent kommer du att uppdatera sociala medier, publicera innehåll och planera content. Du kommer främst att arbeta tillsammans med en kollega som idag är ansvarig för marknadsföringen.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work där du har möjlighet att arbeta mellan 5-10h/vecka. Det finns möjlighet att arbeta remote, upplärningen kommer ske på plats.
Du erbjuds
Vi erbjuder kollektivavtal och en positiv arbetsmiljö. Du får möjligheten att arbeta med ett starkt varumärke och utvecklas inom marknadsföring.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-23Dina arbetsuppgifter
Som marknadsassistent kommer du att ansvara för att skapa och publicera engagerande innehåll på sociala medier, samt bidra till content planeringen. Du kommer att arbeta med LinkedIn och Instagram
• Uppdatera sociala medier
• Publicera innehåll
• Content planering
• Annonsering
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar marknadsföring eller liknande
• Har förståelse för allmänna marknadsföringstermer
• Har ett intresse och ett öga för arkitektur och design
• Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenheter av att upprätta en content plan för sociala medier (LinkedIn och Instagram)
• Kunskap i content- och designprogram
För att lyckas i rollen ser vi att du är en dynamisk och positiv person som tycker om att skapa och vara kreativ. Vidare är du social och kan självständigt planera och strukturera ditt arbete. Du har ett stort intresse för sociala medier.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114013". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9472586