Studentmedarbetare till Utbildningskontoret

Norrköpings kommun / Administratörsjobb / Norrköping

2022-08-01



Prenumerera på nya jobb hos Norrköpings kommun

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKADet händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Är du intresserad av lärande, naturvetenskap och teknik? Är du noggrann och flexibel? Då kan det här vara något för just dig!Vilka är vi?Vårt uppdrag på utbildningskontorets Forsknings- och utvecklingsavdelning (FoU) är att stödja, utveckla och utmana undervisning och kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet genom att bidra med underlag, stödja och följa upp. Vi vill ge verksamheterna olika perspektiv och utveckla professionalitet genom att bistå med underlag för förskole- och skolutveckling där vi har ett nära samarbete med utbildningskontorets övriga avdelningar och Linköpings universitet. På avdelningen finns resurser som utvecklingsstrateger, utvecklingsledare, utvecklingslärare, samordnare och statistiker.FoU arbetar för stärkt samsyn av 0-20 årsperspektivet i Norrköping och bidrar till hållbar skolutveckling i framkant. I kommunen har vi lång erfarenhet av undervisning i mångkulturella miljöer och vi ser flerspråkighet och kulturell förståelse som en resurs i samhället. Våra elever ska få goda kunskaper samt bli väl förberedda för ett livslångt lärande och ett vuxenliv i en global värld.2022-08-01Dina arbetsuppgifter kommer att vara kopplade till NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) som är ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik. I Norrköpings kommun vänder sig NTA framförallt till lärare i förskolan och skolan, där varje tema omfattar en utbildning, en lärarhandledning och material för ett frågebaserat, laborativt arbetssätt.Du kommer tillsammans med kommunens NTA-samordnare att administrera den lokala NTA-verksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår det praktiskt jobb med att sköta materialhanteringen, vilket bland annat omfattar packning av NTA-lådor, lagerinventering, organisation och struktur på lagret. Det ingår också administrativa uppgifter som rör material och lärarhandledningar till olika NTA-teman som beställs av förskolor och skolor i Norrköpings kommun. Utöver detta kan även andra arbetsuppgifter inom FoUs organisation komma att bli aktuella.Vem är du?Vi söker dig som under nästa år kommer att studera på ett utbildningsprogram vid universitetet. Det viktigaste är inte vilket program du går utan att du som person är strukturerad, självgående och ansvarsfull.Eftersom du kommer att ansvara för hantering av våra NTA-material och kontakter kring dessa är det också viktigt att du är noggrann, samarbetsinriktad och flexibel. Du har vana av att arbeta i Office 365 och då inte minst Excel.Arbetet innebär en del tunga lyft samt kräver en hög grad av självständighet.Välkommen med din ansökan!Information om tjänstenVi söker en studentmedarbetare som kan arbeta under höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Omfattningen är en timanställning som kan variera beroende på våra behov och anpassat för att fungera med dina studier, men kommer i snitt vara ungefär 20 procent av en heltidsanställning.Antal lediga tjänster: 1Anställningsform: Timavlönad studentmedarbetaranställningLängd på anställning: Hösttermin 2022 och vårtermin 2023Tillträdesdatum: Enligt överenskommelseArbetstid: DagSista ansökningsdatum: 10 juliKontakt: utvecklingsledare Alma Jahic Pettersson: e-post alma.pettersson@norrkoping.se , eller telefon 076-798 04 20Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHösttermin 2022 och vårtermin 2023 Deltid cirka 20%Timlön enligt avtalSista dag att ansöka är 2022-08-20Norrköpings kommun6850607