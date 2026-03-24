Studentmedarbetare inom inköp
Vill du kombinera dina studier inom supply chain med praktisk erfarenhet på ett globalt industribolag? Nu söker vi en studentmedarbetare på deltid inom operativt inköp till vår kund i Svedala, ett ledande bolag inom gruvindustrin. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, bygga värdefull erfarenhet och skapa en stark grund för din framtida karriär.
OM TJÄNSTEN:
Som studentmedarbetare inom inköp kommer du att stötta inköpsteamet i det dagliga arbetet med fokus på standardiserade inköpsprocesser. Rollen är perfekt för dig som vill få en konkret förståelse för hur supply chain fungerar i praktiken - från behov i system till färdig order.
Arbetet är till stor del administrativt och systembaserat, där du hanterar volymbaserade uppgifter kopplade till inköp. Du kommer främst arbeta med enklare leverantörer och standardordrar, men på sikt finns möjlighet att ta ett bredare ansvar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Hantering av inköpsordrar i affärssystem
Avrop mot befintliga leverantörer (standardiserade köp)
Uppdatering av leverantörsregister
Underhåll av prislistor och artikeldata
Stötta inköpsteamet i det dagliga arbetet, särskilt under sommaren
Du får en introduktion under våren/försommaren för att sedan kunna arbeta mer självständigt under sommaren när behovet är som störst.
VI SÖKER DIG SOM:Studerar inom supply chain, logistik, industriell ekonomi eller liknande
Har minst 1 år kvar av dina studier (examen tidigast juni 2027)
Har ett intresse för inköp
Har förståelse för flödet från kundbehov till leverans
Är van vid att arbeta i system eller har lätt för att sätta dig in i nya system
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att utvecklas. För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, snabblärd samt strukturerad och noggrann.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Friday.
ÖVRIG INFORMATION:
Omfattning: 1-2 dagar i veckan under terminen, heltid under sommarenPlacering: SvedalaStart: Omgående
Ansök genom att klicka på länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
OM FRIDAY
På Friday brinner vi för att ge dig som tech- och ingenjörstalang en riktigt bra start och utveckling i karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
