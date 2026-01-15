Studenter till flexibelt snöskottningsjobb i vinter!
2026-01-15
Nu söker vi dig som är student och som vill ha ett fysiskt extrajobb under vinterhalvåret. Våran kund Sandahls i Gnarp behöver utöka teamet med personal som kommer arbeta med att säkerställa att tågvagnarna kan ta sig fram utan is och snö i vinter. Se till att få in extrapengar till att krydda studentlivet och få motion och styrketräning på köpet! Urval sker löpande så ansök redan idag.
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker nu ett flertal personer som kommer jobba för våran kund med att ta bort snö och is på tågvagnar. Arbetet är på deltid där du kommer förväntas att arbeta 1-4 pass i veckan. Då arbetet är väderberoende krävs det att du har ett flexibelt schema och är beredd att ta på dig pass med kort varsel.
• Omfattning: 1-4 pass per person i veckan fördelat på förmiddag eller eftermiddag, beroende på vad som passar ditt studie schema
• Arbetstiden kommer att variera mellan kl 05:00-20:00 under vardagar. Varje pass är ca. 3-4 timmar men längden på passen kan anpassas efter dina studier.
• Detta är ett konsultuppdrag. Det innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget kommer sträcka sig till mitten av april, beroende på väder. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
• Snöröjning i tågvagnar
• Ishackning
VI SÖKER DIG SOM
• God fysisk förmåga och tålighet att arbeta utomhus i varierande väderförhållanden
• Pålitlig och ansvarsfull med förmåga att arbeta självständigt
• Är studerande på minst 50%
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av snöskottning eller liknande fysiskt arbete
• Körkort B
• Tillgång till egen bil
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
"Det är något speciellt med Sandahls, det känner vi alla som jobbar här. Vi kallar det för Sandahlsandan. Den innebär att vi ställer höga krav på oss själva, men också att vi är hjälpsamma mot varandra och agerar prestigelöst."
Enligt avtal Så ansöker du
