Student till Nordion Energi!
2025-10-07
Vill du bli en del av ett energibolag vars mål är att driva omställningen mot 100% grön energi? Vill du ha ett flexibelt deltidsarbete inom dokumentation? Är ditt svar ja på dessa frågor så är detta tjänsten för dig!
OM TJÄNSTEN
Nordion Energi är en ny koncern som bildats för att vara med och driva omställningen mot 100% grön energi. Nordion Energi består av Swedegas och Weum som arbetar med infrastruktur och klimatneutral distribution av gas. I koncernen ingår även Falbygdens Energi och Nordion Energi H2. I dagsläget rådet det ingen brist på förnybar energi. Utmaningen handlar om hur vi kan göra energin tillgänglig där den behövs, när den behövs och till ett konkurrenskraftigt pris. Här spelar infrastrukturen en avgörande roll!
Vi söker en student som kommer arbeta tekniskt administrativt nära en dokumentingenjör och stötta upp med administrationen i det dagliga arbetet. Detta innefattar mycket arbete i Excel och du kommer att arbeta med interna system för att strukturera upp och föra in information i dessa system. Vi ser därmed att du trivs med administrativt arbete och är noggrann, då dokumentationen är väldigt viktig att den blir rätt.
Du erbjuds
• En utvecklande deltidstjänst där du har flexibla arbetstider
• Möjlighet till utveckling i ett nystartat energibolag med målet 100% grön energi
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
• Mata dokumentation utifrån lathundar
• Strukturera och föra in information i system, från Sharepoint till Canea
• Hantera information från ritningar, tillstånd och certifikat bland annat
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning och har minst 1 år kvar av studierna, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Det är meriterande om du läser en utbildning kopplat till infrastruktur, energi eller liknande
• Har möjlighet att jobba ca 1 dag i veckan, flexibla arbetstider
För att lyckas och trivas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Nyfiken
INFORMATION OM FÖRETAGET
Om du är nyfiken och vill läsa mer om Nordion Energi kan du göra det här! Varaktighet, arbetstid, etc.
