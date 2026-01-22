Student sökes för extrajobb som Ekonomiassistent!
2026-01-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Habo
, Mullsjö
, Nässjö
, Ulricehamn
Är du noggrann och strukturerad och har ett starkt siffersinne? Nu söker vi efter en Ekonomiassistent fram sommaren till en av våra kunder i Jönköping. Är du på jakt efter ett utvecklande och självständigt jobb? Sök redan idag!
Vi söker en student till ett extrajobb som ekonomiassistent med fokus på bokföring, redovisning och administration.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Du kommer arbeta med föreningsekonomi och ansvara för bokföring och redovisning för 2-4 föreningar. Arbetet kan även omfatta betalningar och enklare administrativt stöd. Du kommer få introduktion på plats.
Arbetstid och omfattning
* Cirka 10 timmar per vecka
* Kontorstider efter överenskommelse, helst måndag-onsdag
* Uppdraget sträcker sig från 2 februari till sommaren.
Du som söker
* Är lyhörd, noggrann och har lätt för samarbete
* Har teoretisk och/eller praktisk kunskap i bokföring
* Vågar ställa frågor när något är oklart
* Är student och vill kombinera studier med ett meriterande extrajobb inom ekonomi
Vi erbjuder
* En trygg start med introduktion och löpande stöd
* Möjlighet att få praktisk erfarenhet av redovisning och föreningsekonomi
* Ett flexibelt extrajobb som passar bra vid sidan av studierna
Om Manpower
För att arbeta extra hos oss krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, såsom studier eller ett annat arbete. Vi erbjuder en trygg anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension, försäkringar enligt kollektivavtal samt ett årligt karriärsamtal med din personliga konsultchef. Manpower värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Ansökan
Du kommer att vara anställd av Manpower och arbeta som konsult hos vår kund på plats i centrala Jönköping. Uppdraget startar omgående och pågår fram till sommaren Arbetstiden är förlagd på vardagar, dagtid, efter överenskommelse. Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV via länken.
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten kontakta Therese Johansson på therese.johansson@manpower.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
