Student sökes för extrajobb inom digital support!
2026-01-21
Nu söker en av Sveriges största livsmedelsbutiker en student för extrajobb inom digital support på deras huvudkontor i Solna! Är du intresserad av IT eller en stjärna på appar så borde du verkligen söka hit. Välkommen med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu för kunds räkning en student som vill jobba deltid med digital support. Du kommer att jobba i ett Service & Support-team tillsammans med utvecklare, produktägare och andra supportmedarbetare, i företagets enhet för Shop and Tech. Dina arbetstider kommer att variera inom tiderna 8-16 på vardagar, där vi försöker matcha dina arbetstider utifrån dina studiers schema. Du kan räkna med att jobba ungefär 10-15h/vecka. För att lyckas i rollen tror vi att du trivs med att arbeta tillsammans i ett team där man hjälper och stöttar varandra.
Intervjuer hos vår kund kommer hållas löpande och önskad start är omgående. Under sommaren och vintern förväntas du kunna gå upp i tid för att täcka eventuell ledighet för ordinarie personal.
Du erbjuds
• En trevlig arbetsplats, med fina lokaler, bra beläget i Solna
• En fot in på Academic Work för framtida karriär
Dina arbetsuppgifter
• Besvara och lösa inkommande ärenden i ett flertal olika system (exempel Jira och presentkortsportal)
• Hjälpa interna butiksmedarbetare och chefer med frågor och ärenden.
• Kundbemötande (Interna kunder så som butiker, ekonomiavdelningen och kommunikation som exempel men ibland även externa kunder)
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på högskola eller universitet med minst två terminer kvar av dina studier (meriterande om du studerar it/systemvetenskap eller är intresserad av lättare tekniska frågor)
• Har tidigare erfarenhet av arbete mot slutkund och/eller kundsupport
• Kan formulera dig väl på svenska och engelska i tal och skrift då kommunikationen kan ske på båda språken
• Vi ser gärna att du har förståelse för och/eller har ett intresse för teknik/IT
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Lösningsorienterad och självgående
• Serviceinriktad och ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
