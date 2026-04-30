Strategisk utvecklare
2026-04-30
Är du redo för en roll där du får kombinera din erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete med en stor dos samverkan och möjlighet att utveckla barn- och utbildningsförvaltningens nämndarbete och informationshantering.
Du tillhör Kvalitetsenheten där du ingår i en grupp med utvecklare, utredare, strateg och jurist ledda av den administrativa chefen i förvaltningsledningen. Vi arbetar centralt i Eskilstuna, med närhet till både tåg- och busstation, och erbjuder möjlighet till distansarbete delar av arbetstiden.
I en både operativ och strategisk roll handlägger och bereder du ärenden till förvaltningens tre nämnder. Du blir ett viktigt kvalitativt stöd till förvaltningens ledningsgrupp och våra skolområden genom att till exempel göra kartläggningar eller utredningar. Du skriver yttranden till motioner, remisser, levererar beslutsunderlag till nämnderna och står för den operativa samordningen av förvaltningens beredning av ärenden. En roll där du är föredragande i både arbetsutskott och på nämndsammanträden.
Det är med en genuin förståelse för den politiska dimensionen, god samverkan och dialog med nyckelpersoner både inom och utanför din egen förvaltning du bidrar med din spetskompetens som stöd och i tät dialog med förvaltningsledningen.
Du arbetar i en unik befattning där du även blir en nyckelperson för att fortsätta utveckla och stärka förvaltningens informationsförvaltning. Du skapar ordning, struktur och ser till att information hanteras rättssäkert och effektivt över tid. I ett strategiskt och verksamhetsnära arbete bidrar du så arbetssätt utvecklas i takt med digitalisering, nya lagkrav och verksamheternas behov.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som är självständig, flexibel, handlingskraftig, resultatorienterad och har lätt för att skapa goda relationer med såväl samverkanspartners som kollegor. Du har vana av att hålla muntliga dragningar, presentationer och har en god kommunikativ förmåga och goda kunskaper att uttrycka dig i både tal och skrift. Med din pedagogiska förmåga kan du förenkla komplexa frågor både i tal, skrift och visuellt.
Du vill nå resultat och är därför lösningsfokuserad och drivs av utveckling och att hitta nya arbetssätt tillsammans med andra. Du är driven och vill vara med och påverka arbetet samt kvalitetssäkra och utveckla arbetet på förvaltningen.
Rollen är i förändring, vilket ger dig stort utrymme att vara med och forma uppdraget.
I grunden har du en högskoleutbildning med minst kandidatexamen inom relevant område. Du har god erfarenhet av att leda och driva utvecklingsuppdrag och är van att arbeta på en strategisk nivå. Att arbeta med komplexa uppdrag i en större organisation har varit vardag för dig. Du har en förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och har erfarenhet av att handlägga ärenden och göra föredragningar. Har du dessutom kunskap kring arkivfrågor, delegationsordning, offentlighet och sekretess, ärendehanteringssystem och är van att verka som chefsstöd är det ett stort plus.
Låter det här som ett uppdrag för dig? Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261138".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Jimmy Bylund jimmy.bylund@eskilstuna.se 016-710 28 32
