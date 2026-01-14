Strategisk inköpare till Quest Consulting
2026-01-14
Uppdragsbeskrivning
En större samhällsbärande organisation befinner sig i en expansiv fas med omfattande investeringar för att bygga ut och modernisera kritisk infrastruktur kopplad till energiomställningen. Verksamheten omfattar bland annat utbyggnad av omfattande nätinfrastruktur samt etablering av nya anläggningar.
Tillväxten medför ett ökat behov av upphandling av komplexa fastighetsrelaterade tjänster samt indirekta varor och tjänster.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Självständigt leda och genomföra upphandlingar inom fastighetsrelaterade tjänster (Facility Management).
Självständigt leda och genomföra upphandlingar inom indirekt material, exempelvis kommunikation, utbildningar och liknande tjänster.
Vid behov leda och genomföra upphandlingar inom andra kategorier såsom IT eller åtgärder kopplade till verksamhetens kärnsystem.
Ansvarsområden
Leda arbetet med att ta fram upphandlingsstrategier.
Planera och genomföra marknadsdialoger, exempelvis RFI:er.
Ansvara för framtagning och utformning av förfrågningsunderlag.
Utforma och leda processer för utvärdering av anbud.
Stötta, och vid behov leda, beställare i framtagning av kravställning.
Genomföra överlämning av färdigt avtal till beställare samt ge stöd under avtalets löptid vid behov.
Säkerställa att organisationens interna processer samt tillämplig upphandlingslagstiftning följs.
Bidra till kontinuerlig verksamhetsutveckling inom inköpsfunktionen.
Obligatoriska krav
Du ska ha minst 10 års erfarenhet av strategiskt inköp.
Du ska minst 7 års erfarenhet av att leda upphandling av tjänster inom offentlig sektor enligt LUF eller LOU.
Du ska ha minst 2 års erfarenhet av att leda upphandlingar av fastighetsrelaterade tjänster (Facility Management).
Du ska ha minst 2 års erfarenhet av att genomföra och leda upphandlingar enligt förhandlat förfarande inklusive förhandlingar med anbudsgivare och leverantörer.
Du ska behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Meriterande krav
Minst 2 års erfarenhet av att genomföra offentlig upphandling enligt LUF.
Minst 3 års erfarenhet av att ta fram, analysera och utveckla avtalsmallar för tjänster.
Erfarenhet av att ha genomfört minst en säkerhetsskyddad upphandling.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
