Strategisk CX & AI Lead
2025-08-20
Om vår kund
Vår kund befinner sig på en spännande tillväxtresa. Från en stark position i Skandinavien expanderar de nu vidare i Europa genom både organisk tillväxt och förvärv. Med en växande kundbas och en mångfacetterad tjänsteportfölj är deras vision att skapa en skalbar och datadriven kundupplevelse - där AI, automatisering och self-service spelar en central roll.
Vår kund har en stabil grund: välfyllda kunskapsdatabaser, etablerade ärendehanteringssystem (Freshdesk) och en tydlig strategi för att driva effektivisering och kundvärde. Nu söker de en erfaren ledare som kan hjälpa oss att ta nästa steg - från teori och förstudier till verkliga lösningar i drift.
Rollen
I denna roll blir du både mentor och strategisk partner. Ditt uppdrag är tvådelat:
Stötta vår kunds Customer Care Manager i det dagliga arbetet, vara bollplank, coach och bidra med struktur.
Lyfta blicken och forma den långsiktiga riktningen och strategin för hur vi skalar vår kundvård, integrerar AI och bygger en self-service som verkligen gör skillnad för våra kunder.
Du får en central roll i att:
Utveckla och implementera en strategi för skalbar kundhantering inom hela EU.
Säkerställa att vi använder våra datamängder smart - från KPI-analys till att skapa verklig affärsnytta.
Utforska och driva användningen av generativ AI för att automatisera repetitiva ärenden.
Prioritera och vägleda i ett komplext ekosystem av tjänster och system.
Bygga broar mellan affär, teknik och kundupplevelse.
Vem är du?
Vi söker en senior profil som kombinerar strategisk skärpa med god förmåga att coacha och skapa förtroende. Vi tror att du har erfarenhet av att leda komplexa förändringsresor och projekt med automation som slutmål.
Du har:
Förståelse för ärendehanteringssystem, AI och automatisering (strategisk nivå - inte nödvändigtvis teknisk implementation).
Förmåga att analysera data och KPI:er för att säkerställa rätt prioriteringar.
Senioritet och livserfarenhet som gör att du kan coacha, stötta och utmana.
Ett coachande ledarskap - du är lyhörd, tydlig och kan både bromsa och driva på när det behövs.
Förmåga att se helheten, men också hjälpa till att strukturera och skapa ordning i det dagliga.
Praktiskt
Start: Snarast möjligt, senast oktober 2025.
Placering: Stockholm/Göteborg/Oslo
Uppdrag: Konsult / Interim
Längd: Initialt 5 månader men med en stor chans till ytterligare tillägg av projekttid
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
