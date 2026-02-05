Strateg inom energi och klimat
2026-02-05
Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen "Tillsammans för Dalarnas framtid". Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.
Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; distansarbete upp till 49,9%, lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder och löneväxling. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på Jobba hos oss, Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).Publiceringsdatum2026-02-05Beskrivning
Enheten för mark, energi och klimat finns under avdelning för hållbar utveckling.
Enheten arbetar tvärsektoriellt och samordnar bland annat uppdrag inom miljömålssamordning, energi & klimat och Klimatklivet. Länsstyrelsen har i uppdrag att leda och samordna det regionala genomförandet av den statliga energi-och klimatpolitiken. Detta innebär arbeta med den gröna omställningen, utveckla regionala energiplaneringen och klimatinvesteringsstödet Klimatklivet i syfte att bidra till stärkt näringslivsutveckling, minskad klimatpåverkan, förbättrad energiberedskap och trygg energiförsörjning. Du blir del i ett team som framgångsrikt arbetat med länets energi- och klimatstrategi och dess genomförande genom färdplaner och projekt.
Vi söker nu en strateg till området energi och klimat.Dina arbetsuppgifter
Länsstyrelsens uppdrag kommer bland annat från det årliga Regleringsbrevet och Förordningen med länsstyrelseinstruktionen. Detta innebär att vissa uppdrag ligger fast långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. Som medarbetare på Enheten för mark, energi och klimat behöver du därför vara nyfiken på nya uppdrag, flexibel och utvecklingsorienterad.
Tjänsten som strateg kommer ansvara för länsstyrelsens arbete med laddinfrastruktur och bidra till arbetet med färdplanen transporter. Som strateg kan det även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom det energi- och klimatstrategiska arbetet, särskilt med aktiviteter för att tydligare nå målgrupperna.
Arbetet innebär många kontakter inom Länsstyrelsen samt med regionala och lokala aktörer i Dalarna. Dina arbetsuppgifter kan komma att utvecklas utifrån förändring i uppdrag/projekt och den kompetens du bidrar med.KvalifikationerKvalifikationer
- Vi söker dig som erfarenhet av att arbeta med samordning av utbyggnad av laddinfrastruktur och elektrifiering av transportsektorn och har arbetat kundorienterat och målgruppsanpassat.
- Vi ser gärna att din erfarenhet har gett dig en god kunskap till att arbeta med samordning, kommunikation, marknadsföring, styrning och utvärderingen av samhällets energisystem.
- Du har B-körkort
Meriterande
- Det är meriterande om du har arbetat i näringslivet och har god förståelse för näringslivets behov i energi- och klimatomställningen med fokus på transportsektorn.
- Erfarenhet av arbete med projektledning och/eller förändrings- eller samverkansledning.Dina personliga egenskaper
Din förmåga att vara en god representant för Länsstyrelsen är central. Du är flexibel, kommunikativ, självgående och har lätt för att samarbeta med andra. Vi strävar efter ett nära samarbete inom Enheten för mark, energi och klimat och myndigheten i stort. Vi ser därför gärna att du har stort intresse för hållbar utveckling, i synnerhet för energi- och klimatfrågor, samt bidrar till ett gott arbetsklimat.
Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och referenser.Anställningsvillkor
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
