Strålskyddstekniker trainee

Vill du ha möjligheten till att bli utbildad till strålskyddstekniker på Cyclife?
Cyclife Sweden AB är ett bolag inom EDF-koncernen (Electricitet De France), en av världens största arbetsgivare och en tung aktör inom energisektorn. Cyclife är i en stor tillväxtfas och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsviksområdet utanför Nyköping och är dag ett bolag med drygt 220 anställda. Företaget har världsunik specialistkompetens rörande avveckling av radiologiska anläggningar och hjälper sina kunder att minimera miljöpåverkan från deras radiologiska verksamhet. Den svenska anläggningen är belägen i skärgården utanför Nyköping. Cyclifes ambition är säkerhet kombinerat med långsiktigt ansvar för människor och miljö samt att skona våra naturresurser genom en hög grad av återvinning. Mer information ges vid personlig kontakt.
Din profil:
I din roll som strålskyddstekniker erbjuds du en varierande och spännande vardag. Ditt arbete handlar om att driva det operativa strålskyddsarbetet genom att stötta produktionspersonal i det dagliga arbetet. Ditt huvuduppdrag är att se till att personal och inhyrda entreprenörer planerar sitt arbete, använder rätt skyddsutrustning och inte sprider kontamination, allt för att minimera dos till personal.
Du kommer att arbeta aktivt med förbättringsarbete inom hela verksamheten och bevaka strålskyddsperspektivet i alla processer. Det ingår även administrativt arbete avseende att ta fram underlag, dosprognoser och sammanställningar av strålskyddshändelser samt vara rådgivande i strålskyddsfrågor. Denna tjänst innefattar beredskap, och eventuell skiftgång i framtiden.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
Förebyggande arbete med minimering av doser till personal och spridning av kontamination
Friklassningsarbete
Genomföra anläggningskontroller och klassning av lokaler
Medverka vid transporter
Delaktiga i avfallshantering
Dokumentera och ansvara för sammanställning, analyser och mätningar
Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid, men tjänsten inkluderar beredskap och kan på sikt även komma att innebära skiftgång. Som strålskyddstekniker blir du en del av team Operational Health Physics (EEH1) och rapporterar till Team Manager.
Körkort och bil
Kunna arbeta beredskap på sikt
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Friklassningsutbildning
Erfarenhet vid arbete i kärntekniska anläggningar
Strålskyddsutbildning nivå C/Strålskyddutbildning nivå B
Som person har du god planeringsförmåga och trivs med struktur, processer och förbättringsarbete. Du skapar lätt goda relationer och behåller fokus och engagemang även när förutsättningar förändras. Du har god självkännedom, tar initiativ och är en problemlösare som hanterar oväntade situationer snabbt, effektivt och säkert.
Våra förmåner:
Maximerat friskvårdsbidrag på 5000 kr
Sju arbetsfria dagar utöver de röda dagarna
Arbetstidsförkortning 24 timmar per år
Förskottssemester
Subventionerat pris på lokal lunchrestaurang
Laddstolpar för elbil och laddhybrid
Om anställningen:
Placeringsort: Studsvik utanför Nyköping
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Tillträde: Omgående
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Det genomförs även en säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB.
Intresserad? Urval sker löpande, varmt välkommen med eventuella frågor till ansvarig chef Fredrik Sundberg på telefon 076-000 92 78.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, så skicka in din ansökan redan idag.
