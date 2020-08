Stödpedagog Ullstämmavägen - Linköpings kommun - Barnskötarjobb i Linköping

Linköpings kommun / Barnskötarjobb / Linköping2020-08-25Om LeanlinkLeanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamhet inom områdena stöd, vård, omsorg, kost och service. Vi är ca 2500 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt. Vi drivs av att skapa bra dagar för våra kunder och medarbetare samt att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för.Läs mer om Leanlink och våra olika verksamheter på leanlink.seOm arbetsplatsenLSS Funktionsstöd inom Leanlink erbjuder på omsorgsnämndens uppdrag verksamhet till vissa funktionshindrade enligt lagen om stöd och service. LSS Funktionsstöd ansvarar för grupp- och servicebostäder, personlig assistans, korttidsavlösning, kultur- och fritidsverksamhet samt anhörigvård. Vi har även sjuksköterskor som är inriktade mot kommunens samtliga LSS-boenden. Genom våra cirka 550 medarbetare erbjuder vi verksamhet med god kvalitet där vi utgår från vår gemensamma värdegrund vilket tillförsäkrar brukarens/kundens goda levnadsvillkor.Är du vår nya kollega som vill vara med och skapa bra dagar tillsammans med oss på Ullstämmavägens gruppbostad?Vi söker en stödpedagog som är positiv och ser möjligheter istället för hinder. Hos oss bor fem brukare där målgruppen är personer som har en funktionsvariation med varierat omvårdnadsbehov. I verksamheten förekommer arbetstekniska hjälpmedel. Gruppbostaden är belägen i Ullstämma området och är en så kallad BoDa-enhet vilket innebär att det även är en daglig verksamhet kopplad till boendet. Tjänsten avser dag, kväll samt helg.2020-08-25Att arbeta som stödpedagog innebär att stötta brukaren i att skapa strukturer och rutiner för att klara av de vardagliga uppgifterna utifrån sina förutsättningar. Du ska kunna motivera, aktivera och ge stöd genom pedagogiskt arbete. Insatserna kan bestå i att strukturera vardagen och träna in rutiner, att få stöd i eller utanför hemmet med exempelvis personlig omvårdnad, inköp, matlagning, städ, tvätt, relationer och aktiviteter. Stödet ska ges så att den egna förmågan stärks och tillvaratas, det förutsätter den egna individens aktiva medverkan och delaktighet.Som stödpedagog ser vi att du har ett reflekterande arbetssätt med brukaren i fokus. Du ska arbeta för ett pedagogiskt förhållningssätt och vara vägledande för kollegorna i det pedagogiska arbetet och i den sociala dokumentationen såsom genomförandeplaner och handlingsplaner. Du ska även vara delaktig i utvecklings- och förbättringsarbete i verksamheten.YH-utbildning till stödpedagog som minst 200 YH-poäng alternativt 120 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer lämpliga. Erfarenhet av omvårdnadsarbete, ADL-träning och kommunikationshjälpmedel ses som meriterande. Du kan kommunicera muntligt och skriftlig på svenska då arbetet innebär kundkontakter och dokumentation.Vi söker dig som tillför energi, lust och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete. Tar initiativ och skapar delaktighet och samsyn kring verksamheten.Är du en person som styrs av etik och värderingar i arbetet och kan sätta dig in i någon annans perspektiv? Är lyhörd och kan kommunicera med brukare, kollegor, chef samt anhöriga på ett bra sätt. Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Välkommen med din ansökan!Information om tjänstenTillträde: Snarast eller enligt överenskommelseAnställningsform: TillsvidareanställningSysselsättningsgrad: 90%Antal lediga befattningar: 1Ref. nr: 5532Om Linköpings kommunLinköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratEnligt avtalSista dag att ansöka är 2020-09-18Linköpings kommun5332226