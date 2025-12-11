Stödpedagog till Utgårdagatan 48
Hörby kommun / Behandlingsassistentjobb / Hörby Visa alla behandlingsassistentjobb i Hörby
2025-12-11
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Vi söker en stödpedagog till Utgårdagatan 48s gruppboende LSS i Hörby. På gruppboendet bor majoriteten äldre brukare.
Som stödpedagog hos oss kommer du att ha ett roligt och meningsfullt arbete med stort ansvar. Ditt uppdrag är att tillsammans med stödpedagogskollega och övriga i arbetslaget arbeta för att de boende får ett gott bemötande samt stöd och individanpassad hjälp i sin vardag format av de boendes behov och önskemål. I arbetet ingår alla förekommande sysslor i ett hem, omvårdnad samt sociala och praktiska insatser i och utanför bostaden. Vi arbetar utifrån att varje individ ska få en god, begriplig, och meningsfull tillvaro.
Utöver övriga skyldigheter som anställd inom Funktionsstödsverksamheten i Hörby kommun och det brukarnära arbetet ingår i arbetsuppgifterna som stödpedagog bland annat att
• Handleda och implementera pedagogiska arbetssätt. Detta inkluderar att ta fram pedagogiskt material till medarbetare.
• Ansvara för att det pedagogiska arbetet utvecklas i samarbete med enhetschef, samordnare och stödpedagogskolleger inom andra enheter.
• Ur ett brukarperspektiv arbeta med värdegrund och kvalitet som främjar brukarens delaktighet, självbestämmande och integritet.
• I det brukarnära arbetet stödja arbetsgruppen till ett utvecklande arbetssätt.
• Handleda kollegor i att skriva och uppdatera genomförandeplaner.
• Kontinuerligt uppdatera sig kring pedagogisk och evidensbaserad kunskap och informera och handleda arbetsgruppen kring detta.
• Arbeta för att olika typer av alternativ och kompletterade kommunikation implementeras i det individuella arbetet kring brukaren.
Arbetet är aktivt och kan ibland vara fysiskt krävande. För att vi ska må bra erbjuds alla medarbetare friskvårdsersättning.
Schemalagd arbetstid som omfattar dagtid, kvällar, jour, och helger.Kvalifikationer
För att arbeta som stödpedagog krävs utöver gymnasial utbildning minst 200 yrkeshögskolepoäng eller 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot beteendevetenskap, funktionshinderområdet eller annan för tjänsten lämplig utbildning.
Du har erfarenhet av arbete inom LSS, god självkännedom, kan reflektera över egna styrkor och svagheter, har ett respektfullt bemötande med god empatisk förmåga samt ser värdet av ett gott samarbete med kollegor och andra aktörer.
Du är lugn och stabil, lyhörd, reflekterande och analytisk i tänkandet. Viktigt är att du kan ta egna initiativ, fokusera på möjligheter och lösningar, har en stark vilja och drivkraft att främja människors utveckling utifrån deras förutsättningar.
Stor vikt läggs vid att man som person har engagemang, ett pedagogiskt synsätt och är tydlig i sin kommunikation.
Meriterande är erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt alternativ kommunikation, som TAKK.
Önskvärt är att du har körkort.
Utdrag från belastningsregistret ska uppvisas innan eventuell anställning.
Tjänsten är heltid eller enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "159/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
enhetschef
Fredrik Öster 0415378516 Jobbnummer
9640423