Stödpedagog till Trollbärsgatan 36
2026-01-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
Är du sugen på att prova hur det är att jobba som stödpedagog? Då kan vårt vikariat på Trollbärsgatan 36 vara rätt för dig!Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som stödpedagog stödjer du servicemottagarna i deras vardag och har samtidigt ett ansvar för att rutiner, handlingsplaner och strukturer fungerar och utvecklas. Du handleder kollegor i metoder och arbetssätt och är delaktig i att planera, införa, följa upp och analysera hur verksamheten arbetar. Allt du gör utgår från varje servicemottagares egna förutsättningar och behov.
Rollen innebär också att du arbetar aktivt för att stärka servicemottagarnas förmågor och deras personliga utveckling. Du har stort fokus på deras delaktighet och på att de ska kunna påverka sin egen vardag. För att skapa goda levnadsvillkor använder vi ett visuellt och individuellt anpassat arbetssätt, VISA.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera och utveckla arbetet tillsammans med övrig personal
• upprätta och följa genomförandeplaner
• hålla i brukarmöten var fjärde vecka
• utföra serviceuppgifter som t ex matlagning, städning, tvätt, inköp mm
• tillgodose kultur och fritidsaktiviteter
• åta sig fadderuppdrag och ombudsuppdrag/ ansvarsområden
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
Om arbetsplatsen
Trollbärsgatan 36 är en gruppbostad i Nya Hjärsta och här bor 6 servicemottagare som får stöd av en personalgrupp bestående av 12 boendestödjare. Verksamheten är förlagd i en enplansvilla som är anpassad efter verksamhetens behov. Det går enkelt att ta sig till verksamheten med bil, buss eller med cykel.
Förvaltningen för sociala insatser i Örebro kommun ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete
Kvalifikationer:
Du har god datavana då arbetet innefattar social dokumentation och kan skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver.
För att passa som stödpedagog hos oss vill vi att du är trygg och stabil som person, du har en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov samt förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har ett intresse, en vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du som person trygg och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt kan kommunicera på ett tydligt sätt. Du tar ansvar för din uppgift och kan själv strukturera ditt arbetssätt samt att du är initiativtagande och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
• yrkeshögskoleexaminerad stödpedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog, alternativt 60 HP i relevanta ämnen (såsom pedagogik, funktionshinder, psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande)
• minst två års erfarenhet inom funktionsstödsområdet
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik (t.ex. VISA eller AKK)
• kunna cykla
• B-körkort
• erfarenhet av personlig omvårdnad
• erfarenhet av arbete med golvlyft och/eller taklyftTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: omgående - 6 juni
Antal tjänster: 1
Arbetstiden: dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 16 februari.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
