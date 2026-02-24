Stödpedagog till Rådmansgatan 1
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Arbetsgruppen på Rådmansgatan 1 gruppboende har gått igenom förändringar och utarbetat ett tryggt arbetssätt där våra boendens behov står i centrum. Som i alla andra yrken där man arbetar med människor kan vi lova att ingen dag är den andra lik, även om vi har en god planering för varje dag. Vi har fått utbildning om AKK och arbetar aktivt med det. Under året 2026 kommer flera utbildningar, som är relevanta för yrket, att erbjudas av arbetsgivaren. Arbetsplatslärande med APT som forum är centralt för vår arbetsplats; prestigelöst och kollegialt stöd är en förutsättning för att klara av jobbet. Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog inom gruppbostad ger du våra boende stöd i vardagen utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetet är förlagd dag/kväll/helg. Omvårdnaden och stödet ges utifrån den enskildes behov, integritet och självbestämmande. Kommunikation och samarbete med interna och externa partners samt legala företrädare är en stor del av det dagliga arbetet. I ditt dagliga arbete förväntas du ta emot medicin- och insulindelegering.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att delaktiggöra den enskilde i sin egen vardag utifrån givna förutsättningar. Du kommer utgöra stödet för personer med diagnoser inom NPF och intellektuell funktionsnedsättning. Insatser varierar mellan kompenserande till stödjande. Stödpedagog inom Stöd och service ska:
• Bevaka att riktlinjer för social dokumentation följs och att kvaliteten i
genomförandeplaner och social dokumentation upprätthålls i den egna,
och vid behov även på andra enheter.
• Vägleda medarbetare i det pedagogiska arbetet utifrån brukarens
behov och valt arbetssätt samt föreslå pedagogiska lösningar.
• Lära ut och förmedla kunskap i arbetssätt, metoder och modeller samt
inhämta kunskap vid behov.
• Stödja och utveckla förändringsprocesser.
• Vara behjälplig samordnare och chef i arbetet med att följa upp och
åtgärda avvikelser.
Du förväntas kunna ta egna beslut, inom ramen för ditt mandat, om läget så kräver. Att ständigt se sitt arbete utifrån den enskildes bästa i dialoger om förslag och arbetsmetoder.Kvalifikationer
Vi ser att du har en relevant utbildning, exempelvis som stödpedagog, arbetsterapeut, socialpedagog, socionom, fritidspedagog eller pedagog inom anpassad skola. Vi förväntar oss att du har erfarenhet av yrket och arbete inom LSS-sektor. Du är van att arbeta utifrån tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, AKK och bildstöd. Du tar ansvar för ditt arbete och verksamhetens funktion i sin helhet; är kommunikativ och kan arbeta självständigt och i grupp. God datorvana och erfarenhet av dokumentation är något som vi ser som en förutsättning för att kunna arbeta hos oss.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ESL eller annan arbetsmetod som underlättar det dagliga livet för enskilde.
Vi söker dig som har en positiv inställning till ditt arbete och trivs i mötet med människor. Du ser utvecklingsområden och tar initiativet till att förändra det i samråd med kollegor och chef. Arbetet kräver god initiativförmåga, salutogen människosyn och hög arbetsmoral.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du kommer behöva redovisa ett utdrag från Polisens belastningsregister.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 22 mars 2026
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
