Stödpedagog till Pantzargatans Servicebostad
Ystad kommun / Behandlingsassistentjobb / Ystad Visa alla behandlingsassistentjobb i Ystad
2026-02-12
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.
Inom avdelningen arbetar vi för samarbete mellan arbetsplatser och kompetensutveckling för våra medarbetare. Därför arbetar vi i samarbetsgrupper där vi hjälps åt att täcka behoven i våra verksamheter och delar kunskap och idéer mellan arbetsplatserna. Det innebär att du som framtida medarbetare har en ordinarie arbetsplats där du arbetar majoriteten av dina arbetspass och vissa arbetspass kan genomföras på en annan arbetsplats.
Vill du vara med och göra skillnad - varje dag? Nu söker Pantzargatans serviceboende en Stödpedagog! Vårt boende består av 10 lägenheter, varav två är satellitlägenheter, och vänder sig till personer inom personkrets 3. Vi söker dig som är en stabil och trygg person. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och drivs av att bygga relationer och skapa trygghet. Med lyhördhet och respekt möter du varje individ där den befinner sig och motiveras av att stärka delaktighet och självständighet hos personer med funktionsnedsättning.
Hos oss får du vara med och utveckla verksamheten och göra verklig skillnad för våra brukare - varje dag. Du blir en viktig del av ett kompetent och stöttande team där vi tillsammans skapar en meningsfull och positiv vardag.
Vill du bli en del av Pantzargatans serviceboende och bidra till att våra brukare får de bästa förutsättningarna? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Grunduppdraget innebär att du i det dagliga arbetet stöttar och vägleder brukarna utifrån ett pedagogiskt och praktiskt förhållningssätt i deras vardag. Allt med målsättningen att brukarna ska nå ökad självständighet och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet i vardagen.
Som stödpedagog har du utöver grunduppdraget ett uppdrag att vägleda kollegor i att vara en god förebild i det pedagogiska dagliga arbetet. Du utvecklar tillsammans med kollegor arbetssätt och metoder, genomför, lär ut och följer upp pedagogiska metoder utifrån den enskilde brukarens individuella behov. Som Stödpedagog vägleder du i att planera det brukarnära arbetet utifrån genomförandeplaner samt skapar och följer upp rutiner och arbetsbeskrivningar.
Med utgångspunkt i en god och tydlig kommunikation samt gott bemötande, är din uppgift att oavsett situation skapa ett lugn och trygghet för brukarna.
Inom avdelningen samarbetar du främst med andra stödpedagoger, stödassistenter samt ledning för att kontinuerligt utveckla verksamhet och nå uppsatta mål.Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll behöver du vara trygg i dig själv och ha förmågan att inspirera andra för att nå gemensamt uppsatta mål. Du är flexibel i ditt förhållningssätt och trivs att verka i en föränderlig miljö. Vi ser att du är intresserad av utvecklingsfrågor, har förmågan att omsätta teoretisk kunskap i yrkesutövandet och att du tar ansvarar för ditt egna lärande. Du är lätt att samarbeta med och trivs att arbeta både självständigt och i grupp. Arbetet innebär många kontaktytor och du behöver därmed kunna samverka både inom och utanför verksamheten. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Du har läst 200 yrkeshögskolepoäng som stödpedagog alternativt 60 högskolepoäng inom verksamhetsområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Du ska ha god datorvana och tycka att det är spännande att arbeta med digitala verktyg
* Då arbetet innebär social dokumentation ställs krav på god svenska, i både tal och skrift.
Meriterande:
* Erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap kring låg-affektivt bemötande & tydliggörande pedagogik.
* Erfarenhet av och/eller kunskap kring tecken som stöd
* Vi förutsätter att du har god kunskap om målgruppen samt minst ett års erfarenhet av yrkesområdet
* Tidigare erfarenhet som stödpedagog
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305297". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Eva Bergman eva.bergman@ystad.se 0411-57 73 80 Jobbnummer
9737876