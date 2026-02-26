Stödpedagog till Kryddhyllan 22
2026-02-26
Brinner du för motivationsarbete och att stärka människor i deras vardag?
Då kan du vara den stödpedagog vi söker till vårt serviceboende Kryddhyllan 22 i Gårdsten!Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
I Maj 2025 startade vi upp Kryddhyllan ett nytt serviceboende i Gårdsten med åtta lägenheter.
Vi söker nu en stödpedagog som drivs av ett omväxlande arbete och som vill vara med att bygga upp denna verksamhet i detta tidiga skede. Inriktningen för verksamheten är socialpsykiatri. Verksamheten kommer att vara bemannad dygnet runt. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som kommer att bestå av nio stödassistenter och en stödpedagog.
Tillsammans med ditt arbetslag kommer du att utforma insatser och genomförandeplaner efter varje individs egna behov och önskemål. För denna målgrupp krävs vana att arbeta mycket med motivationsarbete samt att jobba aktivt med förebyggande insatser. För att lyckas i din roll behöver du värdesätta och vara skickliga att skapa god samverkan med andra professioner och med varje individs sociala nätverk.
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Du kommer att etablera, implementera, utvärdera arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används och utvecklas på ett effektivt sätt. Du kommer att leda team- och verksamhetsmöten för arbetsgruppen att jobba systematiskt kring varje brukare. Du kommer även att handleda kollegor kring yrkesetiska dilemman och pedagogiska förhållningssätt. Din närmsta stödpedagogskollega jobbar i byggnaden bredvid och ni kommer att ha ett nära samarbete. Du kommer även att delta i ett pedagognätverk med övriga kollegor i området som leds av våra metodutvecklare.
Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp rutiner, handlingsplaner och stödbeskrivningar. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner upprättas enligt IBIC, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer.
Din arbetstid kommer att vara schemalagd dag, kväll samt varannan helg i verksamheten och utöver det pedagogiska arbetet kommer du att arbeta direkt med brukare. Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande tjänst med mycket eget ansvar. Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med målgruppen psykiatri. Du har också kunskap att möta utmanande beteende och att använda lågaffektivt bemötande (LAB) som förhållningssätt.
Vi ser det som meriterande om du har dokumenterad kunskap av motiverande samtal (MI), SIP (Samordnad individuell plan), Ett självständigt liv (ESL), samtycke, tvång och begränsningar samt erfarenhet av att möta individer i missbruk/riskbruk.
Kommunikation är en central del av arbetet, vilket kräver att du behärskar det svenska språket både i tal och skrift. Detta innebär godkänt betyg i svenska 1, svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskravet kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren EducateIt.
Som person är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du skapar delaktighet och engagemang.
Vänta inte med att skicka in din ansökan - skicka den redan idag!Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
