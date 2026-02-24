Stödfamilj enligt LSS
2026-02-24
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Är du intresserad av att göra en viktig insats för barn och unga med funktionsnedsättning?
Vi söker nu stödfamiljer enligt LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Som stödfamilj tar du regelbundet emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning, i ditt hem. Syftet är att barnet ska få social stimulans och kontakter utanför sitt hem, samtidigt som anhöriga får avlastning.
Alla familjer är välkomna att söka, både du som är ensamstående och ni som bor flera i familjen. Det spelar ingen roll om du bor på landet eller centralt i Säffle.
Uppdragen planeras individuellt utifrån varje enskilt beslut och kan därmed ha olika omfattning. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga som har en funktionsnedsättning, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning utgår för uppdraget och varierar beroende på uppdragets utformning.
Om du är intresserad av uppdrag som stödfamilj är du välkommen att skicka in en kort beskrivning av dig själv och ditt CV.
Vill du ha mer information är du alltid välkommen att höra av dig till oss.
Välkommen med din ansökan!
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Socialförvaltningen, Funktionsstöd
Julia Reijers 0533-683656
