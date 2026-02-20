Stödassistenter till Oxholmsgatan 28 barnboende
2026-02-20
Dina arbetsuppgifter
Oxholmsgatan är en nyöppnad verksamhet med start augusti föregående år och verksamheten ligger centralt vid Torslanda Torg.
Nu söker vi dig som vill vara med och forma verksamheten tillsammans med oss för att ge bästa möjliga stöd till de ungdomar som bor här.
Oxholmsgatan har inriktning autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning och/eller andra neuropsykiatriska diagnoser. Boendet bereder plats för barn eller ungdomar som har behov av ett mindre sammanhang med en lugn miljö för att fungera bra. Ditt huvudsakliga uppdrag som stödassistent är att erbjuda individuellt pedagogiskt stöd som bidrar till ett meningsfullt, självständigt och utvecklande liv i enlighet med LSS.
Du ger barnet individuellt anpassat stöd i dagliga aktiviteter; allt ifrån personlig omvårdnad och hemliv till att ledsaga på aktiviteter och utflykter. Kommunikation och kognitivt stöd är områden vi arbetar aktivt med och vi använder oss genomgående av beprövade pedagogiska metoder som till exempel tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation för att skapa begriplighet och förutsägbarhet. Att arbeta lågaffektivt innebär att vi tar ansvar för situationen genom att utvärdera vad som hände och vad som kan ha föranlett händelsen, för att därigenom tillsammans hitta lösningar framåt. Vi vill att de boende på Oxholmsgatan ska uppleva en känsla av att ha lyckats i varje möte med oss.
Under ledning av enhetschef och två stödpedagoger tillsammans med kollegor samt andra personer i barnets nätverk, är du med och arbetar fram metoder, rutiner och struktur för arbetet kring de boende för att ge varje individ de bästa förutsättningarna till delaktighet. På Oxholmsgatan kommer du ingå i ett arbetslag med både stödassistenter och stödpedagoger, där ni genom att arbeta tillsammans i gott samarbete och med öppen kommunikation, bidrar till att ge varje individ bästa möjliga stöd.
Du kommer arbeta dag, kväll och helger enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är ett krav att du som söker har tidigare erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik, LAB (lågaffektivt bemötande) och olika former av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Du behöver även ha tidigare erfarenhet av arbete med utmanande beteende.
Du behöver ha grundläggande IT-kunskaper och det är även viktigt att du som söker har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har B-körkort samt tidigare erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning.
Vi söker dig som är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver. Vi ser även att du kommer med nya idéer och synvinklar på jobbet och för att lösa problem. Du är nyfiken och uppmuntrar till dialog och frågor, och du kan se fler än en möjlig lösning. Din kreativitet kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Samtidigt är du lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Övrigt
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
9755770