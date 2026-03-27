Stödassistenter till Hummelmora- Järfälla dagliga verksamhet
Vill du vara med och skapa en meningsfull och trygg vardag för personer med funktionsnedsättning? På Hummelmora söker vi nu stödassistenter som vill bidra med värme, engagemang och ett genuint intresse för människor. Här arbetar vi tillsammans för att ge varje deltagare bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och må bra.
Hummelmora är en daglig verksamhet enligt LSS där deltagarna erbjuds aktiviteter, sysselsättning och upplevelser utifrån sina behov, intressen och förmågor. Vi möter främst personer med autism eller intellektuell funktionsnedsättning och arbetar med tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande.
Hos oss blir du en del av ett varmt och kompetent team som stöttar varandra, delar kunskap och arbetar mot gemensamma mål. Vi tror på att olikheter berikar och att vi utvecklar verksamheten bäst när vi gör det tillsammans.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Som stödassistent är du en viktig del av deltagarnas vardag. Du kommer att:
* skapa struktur och trygghet i deltagarnas dagliga aktiviteter
* stötta i utveckling av färdigheter och självständighet
* planera och genomföra aktiviteter som främjar delaktighet och välmående
* samarbeta med kollegor, närstående och andra professioner
* dokumentera enligt IBIC och bidra till planering och uppföljning
Du arbetar både självständigt och i team, och du är med och skapar en miljö där deltagarna känner sig sedda, trygga och delaktiga.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad undersköterska eller har relevant utbildning inom barn och fritid, vård och omsorg eller motsvarande
* har erfarenhet av arbete inom LSS eller liknande verksamhet
* har ett varmt och respektfullt bemötande
* är trygg, tålmodig och lösningsfokuserad
* trivs med att arbeta både självständigt och i team
* har god förmåga att skapa professionella relationer
* har Bkörkort
Meriterande om du har:
* erfarenhet av MI-motiverande samtal
* erfarenhet av att arbeta med personer med autism
* vana av dokumentation enligt IBIC
Hos oss får du mer än ett jobb du får ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad varje dag, ett nära och tillgängligt ledarskap som finns där när du behöver det, kollegor som stöttar och lyfter varandra och en arbetsplats där du får möjlighet att växa både i din yrkesroll och som person.
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske,provanställning kan komma att tillämpas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Läs mer: Jobba i Järfälla Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315556".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryteringssamordnare
Helen Eshammar rekrytering.soc@jarfalla.se
