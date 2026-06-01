Stödassistenter till gruppbostäderna LSS
Omsorg i Bjuv AB / Vårdarjobb / Bjuv Visa alla vårdarjobb i Bjuv
2026-06-01
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorg i Bjuv AB i Bjuv
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Sedan våren 2021 organiseras verksamheterna inom vård och omsorg i ett kommunalt helägt bolag, Omsorg i Bjuv AB, som på uppdrag av förvaltningen ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att de invånare som behöver våra insatser kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Du arbetar aktivt i arbetsgruppen med stödinsatser för brukarna, exempelvis aktiviteter, städ, tvätt, mat och personligt stöd samt fysisk omvårdnad. I uppdraget ingår även hantering av mediciner.
Du ska följa upprättade genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar och kunna dokumentera social dokumentation, detta som ett led i att kvalitetssäkra verksamheten.
Vi arbetar efter pedagogiska metoder och gemensamma förhållningssätt.
Tjänsterna är på heltid och omfattar dag, kväll och helgtjänstgöring och innefattar även resurspass.Kvalifikationer
• Du som söker är utbildad undersköterska eller utbildad barnskötare
• Du ska ha arbetat med personer med autism och LSS
• Du ska ha arbetat med tydliggörande pedagogik
• Du ska behärska svenska i tal och skrift
• Du ska ha datorvana
• Du ska ha manuellt körkort
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi undanber oss kontakt från andra annonsörer.
Välkommen med din ansökan då urval kommer att ske löpande.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. För att kunna komma i fråga för en anställning i Omsorg i Bjuv AB, Bjuvs kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Bjuvs kommun, där Omsorg i Bjuv är en del av koncernen, är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känsla skapar Familjen Helsingborg.
Vi är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OiB 15/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg i Bjuv AB
(org.nr 559254-4448)
Box 70 (visa karta
)
267 34 BJUV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Jennifer Ericsson Jennifer.ericsson@bjuv.se 0424585498 Jobbnummer
9939694