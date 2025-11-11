Stödassistent till Trastvägen, Funktionshinderomsorgen
2025-11-11
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Inom särskilt boende finns grupp-och servicebostäder enligt LSS för personer med intellektuella och/eller psykiska funktionsnedsättningar.
Trastvägen är ett gruppboende enligt LSS som ligger på Mariehem och vänder sig till personer med funktionsnedsättningar. Boendet erbjuder en miljö präglad av respekt och professionalitet, där varje individ får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Vi söker nu dig som vill arbeta som stödassistent hos oss!Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Du kommer att handleda och stödja personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar i deras vardag. Du erbjuder individuellt, socialt och praktiskt stöd för att möjliggöra och tillvarata personernas egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till självständighet.
Du jobbar för att göra personerna delaktiga i sin vardag och ha en meningsfull fritid och/eller sysselsättning. I arbetet ingår bland annat personlig omvårdnad, praktiska göromål och vardagssysslor.
Arbetstiden är förlagd dag/kväll och helg. Rökning kan förekomma så du bör inte vara allergisk. Samplanering med andra verksamheter inom funktionshinderomsorgen kan komma att ske.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att arbeta med människor och som bemöter andra med värme och respekt. Du är lyhörd, lugn och trygg i din yrkesroll och motiveras av att stödja individens självständighet och utveckling. Vidare är du initiativrik och vill aktivt bidra till att utveckla vår gruppbostad tillsammans med kollegor och boende. Med kreativitet och engagemang hittar du lösningar som gör vardagen meningsfull och skapar delaktighet för varje person. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska, barnskötare, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete inom vården
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom funktionshinderomsorgen
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av
vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.Övrig information
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven och meriteringarna som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar och beskriver på urvalsfrågorna.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning

Månadslön
