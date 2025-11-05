Stödassistent till Solvikens gruppbostad
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Arbete- och välfärdsförvaltningen består av Individ- och familjeomsorg, Stöd, service och boende samt Utbildning, arbete och förebyggande. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som arbetar salutogent och lösningsinriktat med en kunskapsbas i metoder med vetenskaplig grund.
Vårt uppdrag är att hjälpa och stödja individer med sociala problem och/eller funktionssvikt, att arbeta förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och sociala problem och genom studier eller sysselsättning hitta vidare ut i arbetslivet mot självförsörjning. Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälper, stödjer och skyddar vi barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden.
Placering: Solviken
Solviken är en gruppbostad som ligger i Valjeviken med närhet till skog och hav. Solviken består av fem lägenheter samt trevliga gemensamhetsutrymmen. Trädgård med grillmöjlighet och gemenskap finns. Det finns fina naturområden i närheten.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
I rollen som stödassistent ska du ge stöd och service utifrån de boendes önskemål, både i hemmet och i fritidsaktiviteter. Du ska bidra till att den boende ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro.
Arbetet innebär att stödja hyresgästerna i sin dagliga omvårdnad och livsföring genom ett tydliggörande och motiverande arbetssätt. Du bistår i allt för en ökad möjlighet till ett självständigt liv, som att sköta sin egen lägenhet, sin hygien med mera, helt anpassat efter hyresgästernas specifika behov.
Du bistår också de boende med stöd till meningsfulla fritidsaktiviteter, utifrån en aktiv fritid. Det ingår dessutom att hålla kontakt med de boendes nätverk exempelvis anhöriga, god man och daglig verksamhet med flera.
Då behovet är olika bland de boende är ingen dag lik den andra vilket bidrar till ett utmanande och spännande jobb.
Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt att ha kontakt med HSL-personal ingår i arbetet.
Arbetstiden är förlagt till dagpass, kvällspass samt två helger av fyra.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning i omvårdnadsprogram med inriktning på funktionshinder, barn och fritid eller annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig.
Vi söker dig som har följande egenskaper: ödmjuk, flexibel, initiativrik och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta men är även trygg i att arbeta ensam.
Det är meriterande om du arbetat med tydliggörande pedagogik (TEACCH), AKK och lågaffektivt bemötande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.
Dokumentation och kommunikation är en viktig del av det dagliga arbetet och du behöver därför ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Saknas godkänt betyg i svenska på gymnasienivå används språktest för att säkerställa kompetensen. Rekryterande chef kan göra en bedömning att språktest ska användas även om det finns godkänt betyg.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort och datorvana krävs.
ÖVRIGT
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Det innebär att du kan komma att kallas till intervju innan ansökningstiden gått ut.
Innan anställning kan erbjudas krävs att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av dig som sökande via polisens e-tjänst Kontrollera egna uppgifter.
Ange löneanspråk i din ansökan samt bifoga betyg på din utbildning.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
