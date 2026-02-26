Stödassistent till Melongatan 2
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i en bostad med särskild service? Vi söker en ny kollega.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår det att ge individuellt anpassat stöd, god service och omvårdnad till dem vi är till för. Här är det viktigt att vi har den enskilde brukaren i fokus. Hos oss får du möta många olika människor och se dem utvecklas och genom mötena själv utvecklas som person. Tillsammans gör vi skillnad och vårt arbete är viktigt.
Arbetet består av varierande arbetsuppgifter som innebär både pedagogiskt och praktiskt stöd i vardagen så som personlig omvårdnad, städning, social dokumentation och medicinhantering enligt delegation. Du arbetar efter genomförandeplaner och ser till att de boende får en trygg vardag i sitt eget hem.
Du kommer i samråd med stödpedagog utveckla metoder som leder till självständighet, inflytande och medbestämmande för hyresgästerna. Metoderna ska bygga på beprövad erfarenhet, evidens och ha teoretisk förankring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service.
Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Detta då det ingår dokumentation i ditt arbete där du ska kunna hantera våra IT-system. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Har du arbetslivserfarenhet av arbete inom funktionshinder och/eller personlig omvårdnad ser vi det som meriterande.
För att trivas och må bra i tjänsten behöver du ha följande förmågor:
Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du är mån om att ditt arbete blir korrekt och grundligt utfört samtidigt som du inte lämnar någonting åt slumpen. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Farahnaz Ghadami farahnaz.gadami@funktionsstod.goteborg.se 031-3661197 Jobbnummer
9766243