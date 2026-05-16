Sommarvikarie Bygglärare inom Kriminalvården
2026-05-16
Vill du använda din yrkeskompetens inom bygg för att bidra till ett viktigt samhällsuppdrag under sommaren?
Astar söker nu en sommarvikarie till Byggutbildningen inom Kriminalvårdsutbildning (KVA) i Luleå under vecka 30, 31, 32 och 33.Publiceringsdatum2026-05-16Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Vi står nu inför en nystart i höst inom Vård och Omsorgsutbildning och söker dig som vill vara med och skapa ett framgångsrikt team med fokus på att hjälpa människor till nästa steg i karriären och livet.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om uppdraget
Som sommarvikarie inom Byggutbildningen på KVA ansvarar du för att genomföra undervisning i en verksamhet med tydliga ramar, höga krav på struktur och ett professionellt förhållningssätt. Som vikarie får du stöd i planering och genomförande under de veckor som du är inne och arbetar men arbetar självständigt på plats.
Utbildningen bedrivs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och syftar till att ge deltagarna grundläggande yrkeskunskaper, arbetslivsförberedelse och förståelse för ansvar, ordning och säkerhet inom byggbranschen. Undervisningen ska genomföras i linje med Astars pedagogiska modell och gällande säkerhetskrav.
I uppdraget ingår att:
genomföra lärarledd och strukturerad undervisning inom bygg
följa givna planeringar, rutiner och ramar för utbildningen
bidra till ordning, studiero och ett respektfullt klimat
arbeta med tydlighet kring ansvar, instruktioner och säkerhet
Vi söker dig som:
har yrkeserfarenhet inom bygg och god förståelse för branschens krav
är trygg i att leda vuxna deltagare i praktiska moment
arbetar strukturerat och konsekvent, även i ett tidsbegränsat uppdrag
kan fungera som en tydlig och professionell förebild
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av utbildning, handledning eller arbete med vuxna
vana av miljöer där säkerhet, rutiner och tydliga regelverk är centrala
Krav kopplat till Kriminalvården
Eftersom tjänsten bedrivs inom Kriminalvårdens utbildningsverksamhet (KVA) är det en förutsättning att du uppfyller Kriminalvårdens krav för anställning. Det innebär att du behöver genomgå och bli godkänd i de säkerhetsprövningar och kontroller som Kriminalvården tillämpar.
Anställning kan endast ske under förutsättning att dessa krav uppfylls
Vi erbjuder
Hos Astar blir du en del av en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag: att genom utbildning bidra till anställningsbarhet, ansvarstagande och yrkesstolthet.
Som sommarvikarie får du:
ett tydligt avgränsat uppdrag under veckorna 30-33
arbeta i en verksamhet med klara strukturer och stödjande ramar
möjlighet att bidra med din yrkeskompetens i ett meningsfullt sammanhang
