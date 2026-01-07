Stödassistent till LSS-boende, område 1
2026-01-07
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Område 1 innefattar 4 servicebostäder inom LSS förlagda i centrala Falkenberg.
Vi söker nu en stödassistent för ett vikariat på 9 månader.
Som stödassistent är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och skapar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare.
Arbetet innebär att ge stöd och service till de boende, för att bidra till en fungerande och stimulerande vardag. Arbetsuppgifterna består av t.ex, serviceinsatser, socialt stöd, motiverande insatser och andra insatser som utformas efter varje enskild individs behov och förutsättningar. Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt med brukarens fokus. Vi arbetar varannan helg samt har sovande jour.
Arbetet innebär också att dokumentera, utforma och följa genomförandeplanen och att bidra till en fungerande och stimulerande vardag för våra brukare, samt delegerade insatser från sjuksköterska, så som medicindelegering.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad undersköterska, skötare eller barnskötare.
* har god kunskap om intellektuella funktionsnedsättningar, autism och autismliknande tillstånd.
* har erfarenhet av personer med funktionsnedsättning.
* har grundläggande datorkunskaper och erfarenhet av dokumentation.
* har god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera rakt och tydlig
Vi ser gärna att du har B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer att krävas ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. (https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enhetschef
Yvonne Utbult yvonne.utbult@falkenberg.se 0346-88 52 61
