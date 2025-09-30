Stödassistent till LSS boende i Askim
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.Om tjänsten
Till vår gruppbostad i Båtstenarna i Askim söker vi nu en kollega som vill vara med och bidra till att verksamheten blir en lugn och trygg plats för de 5 personer som bor på gruppbostaden.
Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med sista oktober 2026.
Som stödassistent ger du stöd till de som bor i gruppbostaden i alla aspekter i livet. Du utgår från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Du stöttar och hjälper till vid vardagliga sysslor, fritidsaktiveter, personlig omvårdnad, kommunikation och andra sociala kontakter.
Tillsammans med dina kollegor skapar du en lugn och stressfri miljö, med tydliga rutiner och förutsägbarhet för alla som bor på Båtstenarna.
Varje person har en individuell genomförandeplan från vilken stödet utgår ifrån. Dokumentation är en viktig del i vårt arbetssätt, där kan vi följa de uppsatta målen för att kunna åtgärda och göra förbättringar vid behov.
Du kommer att arbeta utifrån metoderna; Lågaffektivt bemötande, AKK samt tydliggörande pedagogik.
Som medarbetare kommer du att vara aktiv i arbetsgruppen vad det gäller att planera och arbeta för de mål som finns kring individerna. Genom delaktighet och omtanke vill vi skapa möjlighet till förändring och livskvalitet.
Som stöd i ert arbete har du och dina kollegor nära metodhandledning och vägledning i pedagogiska frågor av en stödpedagog på enheten.
Du kommer att arbeta dag, kväll, helg och jour på natten. Enheten är även bemannad med en vaken nattpersonal.Profil
Vi söker dig som:
- Har en pedagogisk- eller vårdutbildning, som tex stödassistent, undersköterska, barnskötare eller fritidspedagog. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Har arbetslivserfarenhet eller kunskap om autism.
- Har kunskap att arbeta med AKK och tydliggörande pedagogik.
- Har ett intresse av målgruppen och tycker det är spännande och roligt att arbeta med att förebygga och mildra utmanande beteenden.
Som person är du självgående, tålmodig och tar ansvar för din uppgift. Vi värdesätter att du är positiv i ditt bemötande och ser möjligheter till utveckling. Att du är med och bidrar till ett bra samarbete med kollegor ser vi som en självklarhet då det är ett måste för att de som bor hos oss ska få det bästa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är meriterandeAnställningsvillkor
Innan anställning skall utdrag från belastningsregister godkännas.
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/ Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
