Stödassistent till korttidstillsyn/vistelse LSS
Lunds kommun / Vårdarjobb / Lund Visa alla vårdarjobb i Lund
2026-03-06
Vi söker dig som vill arbeta som stödassistent på vår enhet inom korttidstillsyn och korttidsvistelse.
Vill du stödja våra brukare till ett meningsfullt och aktivt liv? Då kanske du är en av våra nya medarbetare?
Om rollen och arbetsuppgifter
Till våra enheter inom korttidstillsyn och korttidsvistelse för barn och ungdomar och unga vuxna söker vi nu stödassistenter.
Du kommer att arbeta med att att stötta våra brukare i vardagen med omvårdnad, fritids- och kulturaktiviteter. Enheterna vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med autism och andra funktionsvariationer med varierat behov av stöd från åldern 6 år och uppåt.
I uppdraget ingår även att upprätta och utforma genomförandeplaner, samt dokumentera och medverka till att verksamheten håller en god kvalitet.
Vi söker dig som är positiv, nytänkande och har förmåga att se individens utveckling och potential och stor vikt läggs vid din erfarenhet av denna målgrupp samt att du har kunskap kring lågaffektivt bemötande. Du behöver tycka om att arbeta flexibelt då enheterna har ett samarbete kring personal och bemanning.
Verksamheten har öppet dygnet runt alla dagar i veckan vilket innebär att du kommer att arbeta oregelbundna tider samt varannan helg, även journätter kan förkomma. På en heltidstjänst som stödassistent eller stödbiträde arbetar du 36.33 timmar per vecka.
Korttidsvistelse innebär att personer som har funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte, samtidigt som deras anhöriga får avlastning.
Vi vänder oss till både barn och vuxna och våra brukare erbjuds vistelse både under veckorna och på helgerna. Vistelsen ger brukaren möjlighet till miljöombyte, stimulans och gemenskap med andra och kan också vara en bra träning för de som vill flytta hemifrån.
Korttidstillsyn är till för personer med funktionsnedsättning som inte längre har rätt till fritidshem, men som fortfarande har behov av det. Tillsyn erbjuds före och efter skoldagen, samt under lov och studiedagar och vänder sig till personer från 13 år och fram tills att de går ut gymnasiet.
Korttidstillsynen erbjuder avkopplande och aktiva fritidsaktiviteter som ger både fysisk och psykisk stimulans där brukarna får möjlighet att umgås med andra ungdomar under vuxen tillsyn.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetareKvalifikationer
- Godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, samhäll/beteende eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av arbete i verksamhet med personer med autism och/eller andra funktionsvariationer.
- Kunskap kring arbete med lågaffektivt bemötande.
- Erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik.
- Det är ett krav att du kan och vill cykla.
- Körkort är en merit.
Vi arbetar för att våra brukare ska få möjlighet att vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. Det krävs därför att du har ledarförmåga, är nyfiken och har förmågan att lyssna in våra brukare.
Du delar vår vision och värdegrund och är redo att arbeta utifrån våra förhållningssätt - lyssna, lära och leda. Du har fokus på våra brukares önskemål och behov och strävar efter att göra vardagen meningsfull för dem.
Rekryteringsprocessen
Vi arbetar med löpande urval och påbörjar vår rekrytering med teamsintervjuer.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Cecilia Boll Segersteén, rekryteringskonsult 046-3596596
9781425