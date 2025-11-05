Stödassistent till Konditorivägens gruppbostad
2025-11-05
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Konditorivägen är en gruppbostad i Lindome för unga vuxna med självskadeproblematik. Här bor sex brukare som får individuellt anpassat stöd i sin vardag. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och andra evidensbaserade metoder för att skapa en trygg och stabil miljö. Vi som jobbar här är ett team på tio engagerade personer som stöttar varandra, delar kunskap och utvecklas tillsammans. Nu söker vi två nya kollegor som vill vara med och skapa den bästa möjliga vardagen för våra brukare.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du med att stötta brukaren i vardagen genom att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro samt genom att arbeta förebyggande och strukturerat. Du ger ett professionellt stöd och stärker varje individs självkänsla och tro på sin egen förmåga - allt arbete utgår från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan.
Du är delaktig i att etablera och/eller upprätthålla sociala nätverk. Din roll innebär även att stödja brukarna i att utveckla sin kommunikationsförmåga och känsla av samhörighet samt att ge stöd i sociala aktiviteter, både individuellt och i grupp. Målsättningen är att stödja för en full delaktighet i samhället utifrån varje persons individuella önskemål.
Du ger stöd i alla förekommande vardagliga sysslor såsom planering, personlig hygien, klädvård, tvätt, städning, kosthållning, matlagning, inköp, ekonomi, medicin, social träning, kultur och fritid. Vissa av brukarna har husdjur. Hot och våld samt suicid kan förekomma, men vi har metoder för att hantera detta.
Du tillhör en arbetsgrupp med stödassistenter och stödpedagog. Du arbetar med social dokumentation i dokumentationssystemet Treserva samt följer upp och reviderar genomförandeplanerna löpande. Vi arbetar med verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Behovet anpassas kontinuerligt efter verksamhetens behov, vilket innebär att du behöver vara beredd på att arbeta på dag, kväll, helg och sovande jour.
Vi värdesätter dina idéer och ditt engagemang och tillsammans skapar vi förutsättningar för utveckling och ett självständigt liv för våra brukare.
Låter detta som något för dig? Ansök idag och bli en del av vårt fantastiska team!Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har utbildning som stödassistent, undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Kunskaper och erfarenhet inom psykiatri, missbruk, suicid och självskadebeteende.
* Har erfarenhet av arbete med personer med psykiska funktionsnedsnedsättningar.
* Har kunskaper inom lågaffektivt bemötande (LAB), tydliggörande pedagogik och AKK.
* Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har körkort samt erfarenhet av arbete med Timecare och Treserva.
Som stödassistent visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. I ditt arbete är det viktigt att du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Det är också viktigt att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Enhetschef Funktionsstöd Socialpsykiatri
Jessica Andersson jessica.andersson03@molndal.se 031- 315 24 28
