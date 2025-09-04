Stödassistent till Kärrahöjd
2025-09-04
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Kärrahöjd är en gruppbostad med inriktning autism där det bor 6 unga vuxna brukare. Kärrahöjd har en hög personaltäthet och många brukare har 1 till 1 stöd. Vi har många erfarna medarbetare som du kommer kunna utvecklas tillsammans med och vi ser det som positivt om du vill vara med och bidra till hela verksamhetens utveckling. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa den bästa möjliga vardagen för våra brukare.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du med att stötta brukaren i vardagen genom att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro samt genom att arbeta förebyggande och strukturerat. Du ger ett professionellt stöd och stärker varje individs självkänsla och tro på sin egen förmåga - allt arbete utgår från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan.
Du är delaktig i att etablera och/eller upprätthålla sociala nätverk. Din roll innebär även att stödja brukarna i att utveckla sin kommunikationsförmåga och känsla av samhörighet samt att ge stöd i sociala aktiviteter, både individuellt och i grupp. Målsättningen är att stödja för en full delaktighet i samhället utifrån varje persons individuella önskemål.
Du ger stöd i alla förekommande vardagliga sysslor såsom planering, personlig hygien, klädvård, tvätt, städning, kosthållning, matlagning, inköp, ekonomi, medicin, social träning, kultur och fritid.
Du tillhör en arbetsgrupp med stödassistenter och stödpedagog. Du arbetar med social dokumentation i dokumentationssystemet Treserva samt följer upp och reviderar genomförandeplanerna löpande. Vi arbetar med verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Behovet anpassas kontinuerligt efter verksamhetens behov, vilket innebär att du behöver vara beredd på att arbeta på dag, kväll, helg och sovande jour.
Vi värdesätter dina idéer och ditt engagemang och tillsammans skapar vi förutsättningar för utveckling och ett självständigt liv för våra brukare.
Låter detta som något för dig? Ansök idag och bli en del av vårt fantastiska team!Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har utbildning som stödassistent, undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Har erfarenhet av utmanande beteende.
* Har kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och AKK.
* Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
* Har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med Timecare och Treserva.
Som stödassistent visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. I ditt arbete är det viktigt att du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Det är också viktigt att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
