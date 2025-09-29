Stödassistent till Funktionsstöd: LSS & Socialpsykiatri
2025-09-29
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.
Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Om tjänsten
Socialförvaltningen i Härnösand arbetar för allas rätt att fungera utifrån sina förutsättningar. Genom stöd, service och omvårdnad möjliggör vi tillsammans att Härnösandsbor med intellektuell, psykisk eller fysisk funktionsvariation kan leva ett självständigt och gott liv.
Inom Funktionsstöd socialpsykiatri är målet att den enskilde får förutsättningar att leva sitt liv med så hög grad av livskvalitet, hälsa och oberoende som möjligt. Det individuella stödet kan vara både rehabiliterande och habiliterande.
Vi söker nu en stödassistent till boendet Saltviksvägen!
Som stödassistent inom socialpsykiatrin arbetar du med att stödja, motivera och aktivera brukarna i vardagen. Detta innebär individanpassat stöd i praktiska moment som matlagning, städ, hygien, sysselsättning, fritid och socialt liv. I arbetet verkar du för att främja delaktighet och självständighet, det är viktigt. Du kommer ha delegerade HSL uppgifter, verka som kontaktpersonal samt fullfölja dokumentationsskyldigheten. Tillsammans med andra professioner driver du verksamhetens utveckling utifrån lagstiftning, riktlinjer och beprövade arbetssätt.
Ett aktivt arbete pågår också med att implementera Everyday Life Rehabilitation/Berika vardagen som en evidensbaserad metod med brukarfokus, återhämtning och meningsfull vardag inom vårt socialpsykiatriska boende.Publiceringsdatum2025-09-29KvalifikationerKvalifikationer
• Examen från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogisk och socialt arbete eller Omvårdnadsprogrammet med inriktning funktionshinderområdet/psykiatri, alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God kunskap i svenska språket (miniminivå SFI D)
• Grundläggande datakunskap och dokumentationsvana
• Körkort B
Meriterande
• Arbete med personer med psykiska funktionsvariationer
• Har mött utmanande beteenden och arbetat med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, kognitivt stöd och AKK
• Erfarenhet av arbete med samsjuklighet/skadligt bruk och beroende
Vi söker dig som är trygg och stabil med god självinsikt. Du möter förändringar med ett öppet sinne och ser möjligheter i det nya. Samarbete är en självklarhet för dig, och du skapar goda relationer genom lyhördhet och tydlig kommunikation.
För oss är det viktigt vem du är som person - därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid med tjänstgöring dag, kväll och helg.
Individuell lönesättning tillämpas.
Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras inför anställning.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Du kan därför bli kontaktad före sista ansökningsdag. Tveka inte - ta chansen att utvecklas med oss. Välkommen att söka!
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Enhetschef
Johanna Högberg johanna.hogberg@harnosand.se 0611-348181 Jobbnummer
9530919