Stödassistent servicebostad Visby
2025-09-17
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Inom omsorgen hjälper vi personer med funktionsnedsättningar av olika slag.
Vi arbetar för att underlätta och stödja våra brukare till att klara det praktiska i vardagen. Målet är att dom skall få ett så självständigt liv som möjligt.
Nu söker vi en ny medarbetare till en av våra servicebostäder i Visby.
Inom området finns sammanlagt fyra verksamheter som alla har bostäder med särskild service, vid behov samarbetar och stöttar verksamheterna varandra. Området har även tre stödpedagoger som vägleder och stöttar personal gällande metoder, arbetssätt och dokumentation. Vid arbete hos oss erbjuder vi dig friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, nya utmaningar och händelserika dagar.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar man tillsammans med sina kollegor med IBIC (individens behov i centrum) som grund. Vi utgår från ett salutogent förhållningssätt, där vi värnar om självbestämmande och integritet. Vårt arbete syftar till att stärka individens egna resurser för att bli mer självständig och delaktig i samhället. Alla våra kunder har specifika och individuella behov. Vissa har stora omsorgsbehov och klarar sig inte utan omfattande vård och stöd, medan andra behöver mer pedagogiskt stöd och vägledning för att klara av sin vardag.
Det är ett mycket ansvarsfullt arbete där vi ger individuellt anpassat stöd utifrån det enskilda behovet. Arbetet styrs av individens genomförandeplan och vi dokumenterar varje dag brukarens behov och hur vi arbetar med att tillgodose dessa.
I tjänsten ingår kontaktmannaskap, vilket innebär att du har till uppgift att upprätta och revidera genomförandeplaner, journalföra och ha kontakt med anhöriga och företrädare/gode män.
Du arbetar utifrån ett grundschema med arbete dagtid/kvällstid och sovande jour. Arbetet innebär tjänstgöring varannan helg.
Vem är du?
Vi söker dig som har en godkänd utbildning med inriktning mot vård och omsorg, barn och fritid, socialpedagog eller personlig assistent
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och har erfarenhet av utmanande beteende och lågaffektivt bemötande. B-körkort är önskvärt.
Det är även önskvärt att du har kännedom och kunskap om LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade)-, HSL (hälso- och sjukvårdslagen)- och SOL (socialtjänstlagen), då dessa lagrum är de som styr vårt arbete. Du är van vid och känner dig trygg med att dokumentera och journalföra.
För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och serviceinriktad samt ha en god samarbetsförmåga. Du är trygg och stabil i dig själv och din yrkesroll, tar gärna initiativ i arbetet och ser vad som behövs göras. Vidare har du en hög servicekänsla och du har lätt för att anpassa ditt bemötande och förhållningssätt utifrån individ och situation. Vi förutsätter att du delar LSS intentioner om en humanistisk människosyn, värderingar och ett gott bemötande.
Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Urval kommer att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
