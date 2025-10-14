Stödassistent dagverksamhet psykiatri
Välkommen till Lidköping!
Beskrivning
Enhetens uppdrag är att verkställa daglig verksamhet enligt LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Enheten har också ett uppdrag att verka för personer som "faller mellan stolarna" och är i behov av mer varaktig, meningsfull sysselsättning men som inte är berättigade till det utifrån LSS. Framförallt rör det sig om brukare inom socialpsykiatrin.
Vi söker nu en person till arbetsstället Utsikten som är en arbetsinriktad psykiatrisk dagverksamhet för ca 25 personer. Vi erbjuder en individanpassad och arbetsliknande sysselsättning. Verksamheten arbetar med att tillverka och bearbeta detaljer från olika företag samt logistiken runt detta.
Våra brukare spenderar tid hos oss utifrån individuellt behov, från några timmar per vecka upp till heltid. Vi möter människor i åldrarna 18-65 år som är i behov av meningsfull sysselsättning. Dina arbetsuppgifter
I arbetet möter du brukare både enskilt och i grupp där du skapar meningsfull och utvecklande sysselsättning. Du stödjer och motiverar brukarna med olika förutsättningar i praktiska arbetsuppgifter, ger individuellt stöd och vägledning. Du arbetar självständigt, har gott omdöme och samarbetar smidigt med övriga yrkesgrupper inom området.
Tillsammans med kollega kommer ni ansvara för företagskontakter samt utföra administrativa arbetsuppgifter.
Samarbete sker med 47:ans mötesplats, boenden, personligt ombud, och vuxenpsykiatrin m.fl..
Kvalifikation
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, där flexibilitet och samarbete ses som särskilt viktigt. För att lyckas i uppdraget krävs också att du är trygg, stabil och tar initiativ utifrån brukarens behov. Vi förutsätter att du är professionell och respektfull i ditt bemötande. Du ska ha en god samarbetsförmåga med både brukare och kollegor. Du ska ha lätt för att snabbt kunna ställa om dig till olika förutsättningar och kunna möta de situationer som kan uppkomma.Kvalifikationer
- Vård och omsorgsprogrammet med fördjupning psykiatri. Även andra utbildningar kan komma ifråga om arbetsgivaren anser att de är likvärdiga.
- Erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom psykiatri/missbruk.
- Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse
- Grundläggande digital kompetens
- B-körkort för bil med manuell växellåda är ett krav
Meriterande
- Erfarenhet av praktiska arbetsuppgifter, exempelvis maskinunderhåll, är meriterande eftersom detta kan ingå i verksamheten.
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökande till den här tjänsten.Övrig information
Tjänsten innebär arbete dagtid, måndag till fredag. Ensamarbete ingår. Tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att bli aktuellt.
Du måste kunna visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister innan du blir anställd. Du begär detta på polisens hemsida.
