Stödassistent/boendeassistent, Slite
2026-02-08
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
På vår gruppbostad stöder vi personer med olika funktionsnedsättningar i deras vardag.
Vårt mål är att underlätta det praktiska i livet och ge stöd så att varje brukare kan leva så självständigt och meningsfullt som möjligt, samtidigt som de känner trygghet och får vara delaktiga i sin vardag.
Vi söker nu en ny kollega till vår gruppbostad på Stationsgatan i Slite. Här arbetar du i ett team på sex engagerade och kompetenta medarbetare där det är naturligt att stötta och lära av varandra. Vi har en trygg arbetsmiljö och ett nära samarbete med vår andra gruppbostad i området, vilket ger extra resurser och möjligheter att utvecklas tillsammans.

Arbetsuppgifter
Som stödassistent/boendeassistent kommer du bland annat att:
Arbeta tillsammans med kollegor med IBIC (individens behov i centrum) som grund.
Stödja, motivera och assistera brukarna i det dagliga livet samt tolka och tydliggöra vardagen utifrån individuella behov.
Anpassa insatser efter brukarnas olika behov, från omfattande omsorg till pedagogiskt stöd och vägledning.
Arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt med tydligt, strukturerat arbetssätt och lågaffektivt bemötande.
Stödja praktiskt och pedagogiskt vid sociala aktiviteter, hushållssysslor, personlig omvårdnad och förflyttningar.
Delta i verksamhetens kvalitetsutveckling, möten, utbildningar och handledning.
Ha kontaktmannaskap, vilket innebär att upprätta och revidera genomförandeplaner, journalföra och ha kontakt med anhöriga samt företrädare/gode män.
Dokumentera och journalföra på ett tryggt och korrekt sätt.
- Arbeta enligt grundschema med dag-, kvälls- och helgarbete samt sovande jour.
Vem är du?
Vi ser gärna att du som söker har genomfört en gymnasial utbildning med inriktning mot vård och omsorg, barn- och fritid eller är utbildad socialpedagog och/eller personlig assistent. Körkort B är ett krav.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och har erfarenhet av utmanande beteenden samt lågaffektivt bemötande.
Som person är du flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer. Du är tydlig och serviceinriktad med fokus på kvalitet, självgående men värdesätter samarbetet med kollegor, och har en personlig mognad som gör att du känner dig trygg i din yrkesroll. Du är även säker i det svenska språket, både i tal och skrift, eftersom all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Vi ser att du delar LSS intentioner om en humanistisk människosyn och värderingar och strävar efter ett respektfullt och gott bemötande i alla situationer.
Varm välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.

Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/92".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Kontakt
Margita Lovén, rekryterare 0498-203575

Jobbnummer
9729518