Stödassistent
2025-10-03
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Tjänsten tillhör verksamhetsområde Aktivitetscenter med inriktning mot autism och intellektuell funktionsnedsättning. Arbetsplatsen är i dagsläget huvudsakligen placerad i Granloholm, men det kan komma att förändras över tid.
Du kommer att ingå i ett personalteam som präglas av nyfikenhet, engagemang och kompetens. Vi tror på samarbete - och det är något även du som söker behöver se som en självklarhet.
Din förmåga att samverka, lära ut och ta till dig ny kunskap, samt din vilja att utvecklas i din roll, kommer att vara avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som stödassistent har du ansvar för att utföra stödinsatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), HSL (hälso- och sjukvårdslagen) samt annan tillämplig lagstiftning.
Du arbetar med stödinsatser för individer med bland annat intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Arbetet ska utgå från individens behov, främja självständighet och delaktighet, samt utföras med respekt för brukarens integritet och självbestämmande.
Insatser och aktiviteter ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov, och på så sätt bidra till ökad livskvalitet. För att uppnå detta använder du metoder som tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt lågaffektivt bemötande.
I uppdraget ingår även dokumentation, arbete med genomförandeplaner och uppföljning av insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet, undersköterskeutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning eller psykisk ohälsa, stödpedagogutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism.
Vi söker dig som är en trygg och stabil person med ett stort intresse för att arbeta med människor. Du har god samarbetsförmåga, är stresstålig och flexibel både vad gäller arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Du är ansvarstagande, har ett gott bemötande och kan uttrycka dig väl i svenska språket, både i tal och skrift.
Eftersom utmanande beteenden kan förekomma i arbetet, är det viktigt att du kan behålla lugnet i stressade situationer och har en trygg och stabil grund att stå på.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
